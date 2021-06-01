https://ria.ru/20210601/elektrokar-1735031129.html

В России могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров

В России могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров - РИА Новости, 01.06.2021

В России могут направить 777 миллиардов рублей на развитие электрокаров

Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T04:06

2021-06-01T04:06

2021-06-01T06:58

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технологии

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство может включить в концепцию развития электротранспорта в России локализацию производства машин на водороде и создание инфраструктуры к ним, увеличив предполагаемый объем финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития.По данным издания, ранее планировалось инвестировать 418 миллиардов рублей.По информации издания, согласно проекту концепции, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200, создание сети обойдется в 126 миллиардов рублей. Кроме того, будет построен завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Частично проекты профинансируются из федерального бюджета, остальное – внебюджетные средств.Газета, со ссылкой на источник, сообщает, что обсуждение документа продолжается, его принятие возможно не раньше конца июня 2021 года."У электротранспорта на водородных топливных элементах есть потенциал, говорит представитель Минэкономразвития. По его словам, создание инфраструктуры для водородного транспорта предполагается на горизонте 2025–2030 годах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210601/avto-1735030205.html

https://ria.ru/20210329/elektromobili-1603309845.html

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