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Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму
Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму - РИА Новости, 01.06.2021
Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму
Мосгорсуд во вторник снизил с двух лет до года и одиннадцати месяцев срок в колонии видеооператору "Фонда борьбы с коррупцией"* Павлу Зеленскому за призывы к... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:24
2021-06-01T16:39
ирина славина
марина литвинович
фонд борьбы с коррупцией
общественная наблюдательная комиссия
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник снизил с двух лет до года и одиннадцати месяцев срок в колонии видеооператору "Фонда борьбы с коррупцией"* Павлу Зеленскому за призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде."Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части – без изменения", - сказала собеседница агентства.Сегодня приговор суда вступил в законную силу. Учитывая дни, проведенные в СИЗО и под домашний арестом, Зеленскому осталось отбыть в колонии около года и восьми месяцев.В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, в феврале мера пресечению смягчили до домашнего ареста.Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину. Подтверждением этой информации от следствия или защиты РИА Новости не располагает.Максимально за публичные призывы к экстремизму в интернете мужчине грозило пять лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html
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ирина славина, марина литвинович, фонд борьбы с коррупцией, общественная наблюдательная комиссия, москва, происшествия

Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму

14:24 01.06.2021 (обновлено: 16:39 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник снизил с двух лет до года и одиннадцати месяцев срок в колонии видеооператору "Фонда борьбы с коррупцией"* Павлу Зеленскому за призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части – без изменения", - сказала собеседница агентства.
Ирина Славина
5 октября 2020, 08:00
Самоубийство как теракт
Сегодня приговор суда вступил в законную силу. Учитывая дни, проведенные в СИЗО и под домашний арестом, Зеленскому осталось отбыть в колонии около года и восьми месяцев.
В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, в феврале мера пресечению смягчили до домашнего ареста.
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Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину. Подтверждением этой информации от следствия или защиты РИА Новости не располагает.
Максимально за публичные призывы к экстремизму в интернете мужчине грозило пять лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ирина СлавинаМарина ЛитвиновичФонд борьбы с коррупциейОбщественная наблюдательная комиссияМоскваПроисшествия
 
 
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