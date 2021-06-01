Суд смягчил приговор оператору ФБК* за призывы к экстремизму
14:24 01.06.2021 (обновлено: 16:39 01.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник снизил с двух лет до года и одиннадцати месяцев срок в колонии видеооператору "Фонда борьбы с коррупцией"* Павлу Зеленскому за призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части – без изменения", - сказала собеседница агентства.
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Сегодня приговор суда вступил в законную силу. Учитывая дни, проведенные в СИЗО и под домашний арестом, Зеленскому осталось отбыть в колонии около года и восьми месяцев.
В середине января Пресненский суд Москвы отправил Зеленского в СИЗО за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, в феврале мера пресечению смягчили до домашнего ареста.
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Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщала, что Зеленский признал вину. Подтверждением этой информации от следствия или защиты РИА Новости не располагает.
Максимально за публичные призывы к экстремизму в интернете мужчине грозило пять лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента