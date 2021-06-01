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В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных
В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных - РИА Новости, 01.06.2021
В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:23
2021-06-01T19:23
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требует закон, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан в целях дополнительной защиты потребителей при сборе и обработке их персональных данных.Законопроект устанавливает с 1 марта 2022 года административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, который отказался предоставить свои персональные данные в случаях, когда закон этого не требует. Штраф за такое нарушение для должностных лиц предлагается в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч.Кабмин обращает внимание, что "в условиях значительного роста глобального рынка больших данных и развития интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя, отмечается существенный рост обращений потребителей, содержащих жалобы на действия продавцов (исполнителей), которые требуют от потребителя предоставить свои персональные данные, угрожая ему отказом в заключении, исполнении, изменении и расторжении договора купли-продажи, оказания услуг (выполнения работ)".При этом гражданско-правовые способы защиты права потребителя неэффективны, что получило отражение в экспертном мнении на X Международной конференции "Защита персональных данных", состоявшейся 7 ноября 2019 года в городе Москве, напоминает правительство.В пояснительной записке к законопроекту указывается на типичные нарушения, выявляемые Роспотребнадзором в ходе проверок. К ним относятся: несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/bezopasnost-1732634187.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество

В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных

19:23 01.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требует закон, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях дополнительной защиты потребителей при сборе и обработке их персональных данных.
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Законопроект устанавливает с 1 марта 2022 года административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, который отказался предоставить свои персональные данные в случаях, когда закон этого не требует. Штраф за такое нарушение для должностных лиц предлагается в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч.
Кабмин обращает внимание, что "в условиях значительного роста глобального рынка больших данных и развития интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя, отмечается существенный рост обращений потребителей, содержащих жалобы на действия продавцов (исполнителей), которые требуют от потребителя предоставить свои персональные данные, угрожая ему отказом в заключении, исполнении, изменении и расторжении договора купли-продажи, оказания услуг (выполнения работ)".
При этом гражданско-правовые способы защиты права потребителя неэффективны, что получило отражение в экспертном мнении на X Международной конференции "Защита персональных данных", состоявшейся 7 ноября 2019 года в городе Москве, напоминает правительство.
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В пояснительной записке к законопроекту указывается на типичные нарушения, выявляемые Роспотребнадзором в ходе проверок. К ним относятся: несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
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