https://ria.ru/20210601/dannye-1735156122.html

В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных

В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных - РИА Новости, 01.06.2021

В Госдуме предложили штрафовать за принуждение к сдаче личных данных

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:23

2021-06-01T19:23

2021-06-01T19:23

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_165c03ec4f292468194bf370e4ec421e.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требует закон, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан в целях дополнительной защиты потребителей при сборе и обработке их персональных данных.Законопроект устанавливает с 1 марта 2022 года административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, который отказался предоставить свои персональные данные в случаях, когда закон этого не требует. Штраф за такое нарушение для должностных лиц предлагается в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч.Кабмин обращает внимание, что "в условиях значительного роста глобального рынка больших данных и развития интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя, отмечается существенный рост обращений потребителей, содержащих жалобы на действия продавцов (исполнителей), которые требуют от потребителя предоставить свои персональные данные, угрожая ему отказом в заключении, исполнении, изменении и расторжении договора купли-продажи, оказания услуг (выполнения работ)".При этом гражданско-правовые способы защиты права потребителя неэффективны, что получило отражение в экспертном мнении на X Международной конференции "Защита персональных данных", состоявшейся 7 ноября 2019 года в городе Москве, напоминает правительство.В пояснительной записке к законопроекту указывается на типичные нарушения, выявляемые Роспотребнадзором в ходе проверок. К ним относятся: несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/bezopasnost-1732634187.html

https://ria.ru/20210104/dannye-1591929675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество