https://ria.ru/20210601/brechalov-1735046142.html

Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ

Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021

Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минималистичном формате без... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:05

2021-06-01T10:05

2021-06-01T10:35

удмуртская республика

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр бречалов

экономика

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УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минималистичном формате без организации своего стенда, намерен подписать два соглашения и провести десятки встреч с крупными предприятиями.В пресс-службе руководителя республики пояснили, что Бречалов возглавит удмуртскую делегацию на ПМЭФ."В этом году мы решили подойти к событию с позиции эффективности и едем на ПМЭФ без стенда. В 2018 и 2019 годах республика уже заявила о себе на полях форума, в том числе за счет собственной региональный сессии. Поэтому сейчас мы попробуем себя в минималистичном формате. Я убежден, что переговоры можно провести не менее результативно. В конце концов, ряд проектов у нас реализуется именно после таких встреч", - приводит пресс-служба слова Бречалов.Глава региона отметил, что "в рамках форума у делегации из Удмуртии запланировано подписание соглашений, в том числе с Mail.ru и ПАО "Магнит", десятки встреч с крупнейшими предприятиями страны и участие в пленарных сессиях, посвященных электронной торговле, цифровизации бизнеса, наследию выдающихся предпринимателей и другим актуальным для нынешней экономики темам".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/dtp-1734729935.html

https://ria.ru/20210523/delo-1733509977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, экономика