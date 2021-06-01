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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210601/brechalov-1735046142.html
Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ
Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021
Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минималистичном формате без... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:05
2021-06-01T10:35
удмуртская республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр бречалов
экономика
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УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минималистичном формате без организации своего стенда, намерен подписать два соглашения и провести десятки встреч с крупными предприятиями.В пресс-службе руководителя республики пояснили, что Бречалов возглавит удмуртскую делегацию на ПМЭФ."В этом году мы решили подойти к событию с позиции эффективности и едем на ПМЭФ без стенда. В 2018 и 2019 годах республика уже заявила о себе на полях форума, в том числе за счет собственной региональный сессии. Поэтому сейчас мы попробуем себя в минималистичном формате. Я убежден, что переговоры можно провести не менее результативно. В конце концов, ряд проектов у нас реализуется именно после таких встреч", - приводит пресс-служба слова Бречалов.Глава региона отметил, что "в рамках форума у делегации из Удмуртии запланировано подписание соглашений, в том числе с Mail.ru и ПАО "Магнит", десятки встреч с крупнейшими предприятиями страны и участие в пленарных сессиях, посвященных электронной торговле, цифровизации бизнеса, наследию выдающихся предпринимателей и другим актуальным для нынешней экономики темам".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, экономика

Бречалов рассказал, какие соглашения Удмуртия подпишет на ПМЭФ

10:05 01.06.2021 (обновлено: 10:35 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в минималистичном формате без организации своего стенда, намерен подписать два соглашения и провести десятки встреч с крупными предприятиями.
В пресс-службе руководителя республики пояснили, что Бречалов возглавит удмуртскую делегацию на ПМЭФ.
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"В этом году мы решили подойти к событию с позиции эффективности и едем на ПМЭФ без стенда. В 2018 и 2019 годах республика уже заявила о себе на полях форума, в том числе за счет собственной региональный сессии. Поэтому сейчас мы попробуем себя в минималистичном формате. Я убежден, что переговоры можно провести не менее результативно. В конце концов, ряд проектов у нас реализуется именно после таких встреч", - приводит пресс-служба слова Бречалов.
Глава региона отметил, что "в рамках форума у делегации из Удмуртии запланировано подписание соглашений, в том числе с Mail.ru и ПАО "Магнит", десятки встреч с крупнейшими предприятиями страны и участие в пленарных сессиях, посвященных электронной торговле, цифровизации бизнеса, наследию выдающихся предпринимателей и другим актуальным для нынешней экономики темам".
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Удмуртская РеспубликаПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр БречаловЭкономика
 
 
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