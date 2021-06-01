https://ria.ru/20210601/biznes-1735037770.html

Дегтярев рассказал о системных проблемах бизнеса в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал о системных проблемах бизнеса в Хабаровском крае - РИА Новости, 01.06.2021

Дегтярев рассказал о системных проблемах бизнеса в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на совещании во Владивостоке с докладом о снижении административных барьеров для бизнеса, по его... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:07

2021-06-01T09:07

2021-06-01T09:07

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

хабаровск

владивосток

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на совещании во Владивостоке с докладом о снижении административных барьеров для бизнеса, по его мнению, именно системные проблемы кроются в частных вопросах предпринимателей.Дегтярев в понедельник на межведомственном совещании Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития с участием вице-премьера Юрия Трутнева выступил с докладом о снижении административных барьеров и сокращении сроков административных процедур при реализации инвестпроектов.По его словам, доверие бизнес-сообщества к институтам власти на территории края подорвано, накопились хронические недостатки в коммуникации с предпринимательским сообществом. "Сам убедился – есть факты, когда органы власти применяют двойные стандарты, разделяя инвесторов на "своих" и "чужих", - добавил глава региона.Дегтярев назвал резонансные направления, получившие негативную оценку со стороны бизнес-сообщества – это сфера лесопользования, применение административных процедур в строительстве, выделение земельных участков. Глава региона отметил, что во многих случаях приходится действовать в "ручном" режиме, устраняя искусственные административные барьеры. Одновременно проводятся комплексные реформы в управлении инвестиционным климатом.Как заявил врио губернатора, сегодня главная задача для правительства региона - "привлечь как можно больше денег в экономику Хабаровского края". Он отметил, что регион - привлекательная для инвесторов территория. Здесь есть значительные запасы природных ресурсов, развита обрабатывающая промышленность, модернизируется транспортная инфраструктура и энергетика. Созданы три территории опережающего развития (ТОР), развернут режим свободного порта Владивосток.Дегтярев на совещании поблагодарил сотрудников прокуратуры Хабаровского края, которые оказывают поддержку региональному правительству в работе по снижению административных барьеров, в частности - путем внесения актов прокурорского реагирования.В качестве примера глава региона привел ситуацию с проектом "Владивостокской фармацевтической компании", которая вложила деньги в завершение строительства дома на улице Алексеевская в Хабаровске. При наличии необходимой нормативно-правовой базы, приемлемого для инвестора компенсационного участка, было затянуто заключение инвестсоглашения, и, в итоге, упущен строительный сезон. Только в 2020 году при позиции в этом вопросе врио губернатора и поддержке со стороны региональной прокуратуры дольщики смогли получить квартиры. Инвестор на выделенном ему участке намерен построить большой магазин продовольственных товаров.По данным правительства края, в 2020 году прирост инвестиций в регион составил 24,7% (общая сумма - 238 миллиардов рублей).В целях повышения эффективности работы институтов поддержки создано "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края". Оно определено единой площадкой по работе с инвесторами. На сопровождении агентства по принципу "одного окна" находится более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 400 миллиардов рублей. В феврале запущен новый портал для инвесторов. Через личный кабинет можно удаленно подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать его движение.

https://ria.ru/20210211/biznesmeny-1596923913.html

https://ria.ru/20210211/problemy-1596967055.html

https://ria.ru/20210219/degtyarev-1598123610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил дегтярев, хабаровск, владивосток, хабаровский край, экономика