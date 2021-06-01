Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/bezopasnost-1735129798.html
Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах
Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах - РИА Новости, 01.06.2021
Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:04
2021-06-01T17:04
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
михаил мишустин
владимир путин
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600649756_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_3a6daa1356b679d796b29e57d2df3695.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях.Перечень поручений по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 13 мая, опубликован во вторник на сайте Кремля.Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, а далее – один раз в полгода. Ответственными за исполнение этого пункта поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210527/kazan-1734386141.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600649756_1337:730:3089:2044_1920x0_80_0_0_e21406020c692cb60ebc23c6d108e864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, михаил мишустин, владимир путин, казань, общество

Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах

17:04 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях.
Перечень поручений по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 13 мая, опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются", - указано в документе.

Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, а далее – один раз в полгода. Ответственными за исполнение этого пункта поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:43
Бастрыкин раскритиковал обеспечение охраны в казанской гимназии
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинКазаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
22:14Австрийский дипломат назвал преимущество "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния