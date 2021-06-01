Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях.
Перечень поручений по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 13 мая, опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются", - указано в документе.
Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, а далее – один раз в полгода. Ответственными за исполнение этого пункта поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.