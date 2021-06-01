https://ria.ru/20210601/bezopasnost-1735129798.html

Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах

Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах - РИА Новости, 01.06.2021

Путину доложат о внедрении единого подхода к безопасности в школах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:04

2021-06-01T17:04

2021-06-01T17:04

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

михаил мишустин

владимир путин

казань

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов до 1 августа представить доклад по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях.Перечень поручений по итогам совещания Путина с членами правительства, которое состоялось 13 мая, опубликован во вторник на сайте Кремля.Отмечено, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 августа, а далее – один раз в полгода. Ответственными за исполнение этого пункта поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210527/kazan-1734386141.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, михаил мишустин, владимир путин, казань, общество