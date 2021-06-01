https://ria.ru/20210601/belorusy-1735038931.html

На Ямале фирма заплатила двум женщинам за фиктивную прописку 37 белорусов

На Ямале фирма заплатила двум женщинам за фиктивную прописку 37 белорусов - РИА Новости, 01.06.2021

На Ямале фирма заплатила двум женщинам за фиктивную прописку 37 белорусов

Менеджер строительной компании, которая возводит в Салехарде (ЯНАО) спортивный объект, договорился за отдельную плату с местными жительницами прописать в их... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:20

2021-06-01T09:20

2021-06-01T09:20

россия

салехард

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Менеджер строительной компании, которая возводит в Салехарде (ЯНАО) спортивный объект, договорился за отдельную плату с местными жительницами прописать в их квартирах 37 подчиненных из Белоруссии и оказался под следствием, сообщает региональная прокуратура.Фактически, как пояснили в ведомстве, белорусы проживали в балках на стройплощадке, тогда как в отделение по вопросам миграции фирма представила ложные сведения об их регистрации в квартирах. Узнав об этом, местный прокурор направил материалы в следственные органы."По результатам их рассмотрения в отношении менеджера строительной организации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан", - подчеркнули в прокуратуре ЯНАО.Кроме того, надзорный орган уточнил, что направил в суд заявления, требуя признать сделки по постановке мигрантов на учет недействительными и взыскать с женщин деньги, которые пошли на вознаграждение за прописку белорусов.

https://ria.ru/20210531/moshenniki-1734856522.html

россия

салехард

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россия, салехард, происшествия