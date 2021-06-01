На Ямале фирма заплатила двум женщинам за фиктивную прописку 37 белорусов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Менеджер строительной компании, которая возводит в Салехарде (ЯНАО) спортивный объект, договорился за отдельную плату с местными жительницами прописать в их квартирах 37 подчиненных из Белоруссии и оказался под следствием, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что для возведения спортивного объекта, строящегося на территории окружной столицы, подрядной организацией привлечены 37 граждан Республики Беларусь... Менеджер подрядной организации договорился с двумя местными жительницами за денежное вознаграждение в размере 270 тысяч рублей фиктивно зарегистрировать иностранцев в жилых помещениях, принадлежащих женщинам", - говорится в сообщении.
Фактически, как пояснили в ведомстве, белорусы проживали в балках на стройплощадке, тогда как в отделение по вопросам миграции фирма представила ложные сведения об их регистрации в квартирах. Узнав об этом, местный прокурор направил материалы в следственные органы.
"По результатам их рассмотрения в отношении менеджера строительной организации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан", - подчеркнули в прокуратуре ЯНАО.
Кроме того, надзорный орган уточнил, что направил в суд заявления, требуя признать сделки по постановке мигрантов на учет недействительными и взыскать с женщин деньги, которые пошли на вознаграждение за прописку белорусов.