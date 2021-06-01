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В Минске участник протестов попытался покончить с собой в зале суда
В Минске участник протестов попытался покончить с собой в зале суда - РИА Новости, 01.06.2021
В Минске участник протестов попытался покончить с собой в зале суда
Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:59
2021-06-01T20:20
мвд белоруссии
весна
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда попытался покончить с собой, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центра "Весна".Как сообщают правозащитники в своем Telegram-канале, во вторник начался суд над Латыповым, его обвиняют в создании Telegram-чата, изготовлении протестной символики ("организация действий, нарушающих общественный порядок"), сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а также - как директора частной компании - во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической обработке растений ("мошенничество"). Вину он не признал.После этого, подсудимый попытался совершить самоубийство. Правозащитники утверждают, что перед этим мужчина обвинил силовиков в угрозах завести против его родственников и соседей уголовные дела, если он не признает вину. По их информации, мужчина будет введен в искусственную кому.Они также заявили, что в суде Латыпов был с отеками на лице, синяком под глазом и перевязанной бинтом рукой.Состояние Латыпова стабильное, угрозы для его жизни нет, сообщил заведующий хирургическим отделением научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович."Пациент поступил в 15.30 (совпадает с мск). При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия. На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", - приводит слова медика госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Латыпов был задержан в сентябре 2020 года после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на улицу Червякова в Минске, где протестно настроенные жители организовали "Площадь Перемен". Там планировалось закрасить мурал с изображениями "Диджеев Свободы", которые периодически рисовали жители двора. Позже в его квартире прошел обыск. Адвокат Илья Перхальский говорил журналистам, что Латыпов задержан в рамках уголовного дела.Неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в эфире государственного телеканала СТВ сообщил, что Латыпов занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Отмечалось, что мужчина организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1733965028.html
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мвд белоруссии, весна, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске участник протестов попытался покончить с собой в зале суда

15:59 01.06.2021 (обновлено: 20:20 01.06.2021)
 
© AP Photo / Radio Free Europe/Radio Liberty Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда попытался покончить с собой
Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда попытался покончить с собой - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Radio Free Europe/Radio Liberty
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Участник оппозиционных протестов в Минске Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда попытался покончить с собой, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центра "Весна".
Как сообщают правозащитники в своем Telegram-канале, во вторник начался суд над Латыповым, его обвиняют в создании Telegram-чата, изготовлении протестной символики ("организация действий, нарушающих общественный порядок"), сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а также - как директора частной компании - во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической обработке растений ("мошенничество"). Вину он не признал.
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После этого, подсудимый попытался совершить самоубийство. Правозащитники утверждают, что перед этим мужчина обвинил силовиков в угрозах завести против его родственников и соседей уголовные дела, если он не признает вину. По их информации, мужчина будет введен в искусственную кому.
Они также заявили, что в суде Латыпов был с отеками на лице, синяком под глазом и перевязанной бинтом рукой.
Состояние Латыпова стабильное, угрозы для его жизни нет, сообщил заведующий хирургическим отделением научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Виталий Германович.
"Пациент поступил в 15.30 (совпадает с мск). При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия. На данный момент состояние стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет", - приводит слова медика госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Латыпов был задержан в сентябре 2020 года после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на улицу Червякова в Минске, где протестно настроенные жители организовали "Площадь Перемен". Там планировалось закрасить мурал с изображениями "Диджеев Свободы", которые периодически рисовали жители двора. Позже в его квартире прошел обыск. Адвокат Илья Перхальский говорил журналистам, что Латыпов задержан в рамках уголовного дела.
Неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в эфире государственного телеканала СТВ сообщил, что Латыпов занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Отмечалось, что мужчина организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
МВД БелоруссииВеснаКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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