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В Минске заявили, что Запад пытается создать из Белоруссии образ врага
В Минске заявили, что Запад пытается создать из Белоруссии образ врага - РИА Новости, 01.06.2021
В Минске заявили, что Запад пытается создать из Белоруссии образ врага
Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил, что Запад использует ситуацию с... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:35
2021-06-01T13:35
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
в мире
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил, что Запад использует ситуацию с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair для того, чтобы создать из Минска образ врага и раскачать ситуацию в республике."Не всем нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Российская Федерация, Республика Беларусь. Мы это видим из последних событий, в частности, с посадкой самолета Афины-Вильнюс. Посадка была произведена по просьбе экипажа. Но на сегодняшний день, не дождавшись никакого расследования, не создав никакую комиссию, уже сразу были назначены виновники в лице Республики Беларусь", - сказал Андрейченко на встрече с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым в Минске во вторник.Он заявил, что "пытаются создать образ врага из Республики Беларусь, изолировать страну". "Цель - вызвать недовольство людей. Думаю, что мы должны адекватно, зеркально и жестко отвечать на эти попытки раскачать ситуацию в Беларуси", - подчеркнул Андрейченко.Он обратил внимание, что "время такое сегодня - неспокойное, труднопредсказуемое…, даже взрывоопасное". "Нам надо чаще встречаться, обсуждать разные вопросы, где-то работать на упреждение, где-то корректировать повестку дня", - предложил спикер российскому дипломату.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в рамках возбужденного до этого уголовного дела по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, в мире

В Минске заявили, что Запад пытается создать из Белоруссии образ врага

13:35 01.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижней палаты парламента) Владимир Андрейченко заявил, что Запад использует ситуацию с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair для того, чтобы создать из Минска образ врага и раскачать ситуацию в республике.
"Не всем нравится, что на политической карте мира есть такие государства, как Российская Федерация, Республика Беларусь. Мы это видим из последних событий, в частности, с посадкой самолета Афины-Вильнюс. Посадка была произведена по просьбе экипажа. Но на сегодняшний день, не дождавшись никакого расследования, не создав никакую комиссию, уже сразу были назначены виновники в лице Республики Беларусь", - сказал Андрейченко на встрече с послом России в Белоруссии Евгением Лукьяновым в Минске во вторник.
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Он заявил, что "пытаются создать образ врага из Республики Беларусь, изолировать страну". "Цель - вызвать недовольство людей. Думаю, что мы должны адекватно, зеркально и жестко отвечать на эти попытки раскачать ситуацию в Беларуси", - подчеркнул Андрейченко.
Он обратил внимание, что "время такое сегодня - неспокойное, труднопредсказуемое…, даже взрывоопасное". "Нам надо чаще встречаться, обсуждать разные вопросы, где-то работать на упреждение, где-то корректировать повестку дня", - предложил спикер российскому дипломату.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в рамках возбужденного до этого уголовного дела по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairБелоруссияВ мире
 
 
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