Онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктики
12:22 01.06.2021 (обновлено: 15:18 01.06.2021)
3 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктического региона.
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Участники:
- заместитель председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;
- член Комитета СФ по международным делам Анна ОТКЕ;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, член Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- генеральный директор автономной некоммерческой организации "Институт регионального консалтинга" Александр ПИЛЯСОВ.
В мае 2021 года Россия на два года стала председателем в Арктическом совете. Комплексная программа российского председательства направлена на устойчивое развитие Арктического региона по четырем направлениям: население Арктики, включая коренные народы, охрана окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета. В рамках мероприятия пойдет речь об обеспечении устойчивого развития Арктики в социальном, экономическом и природоохранном измерениях, а также о реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ;
- заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;
- член Комитета СФ по международным делам Анна ОТКЕ;
- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, член Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;
- генеральный директор автономной некоммерческой организации "Институт регионального консалтинга" Александр ПИЛЯСОВ.
В мае 2021 года Россия на два года стала председателем в Арктическом совете. Комплексная программа российского председательства направлена на устойчивое развитие Арктического региона по четырем направлениям: население Арктики, включая коренные народы, охрана окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета. В рамках мероприятия пойдет речь об обеспечении устойчивого развития Арктики в социальном, экономическом и природоохранном измерениях, а также о реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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