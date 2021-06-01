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Онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктики

Онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктики - РИА Новости, 01.06.2021

Онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктики

3 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция об устойчивом развитии Арктического региона.

2021-06-01T12:22

2021-06-01T12:22

2021-06-01T15:18

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ; - заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена ЗЛЕНКО;- член Комитета СФ по международным делам Анна ОТКЕ;- заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН, член Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ;- генеральный директор автономной некоммерческой организации "Институт регионального консалтинга" Александр ПИЛЯСОВ.В мае 2021 года Россия на два года стала председателем в Арктическом совете. Комплексная программа российского председательства направлена на устойчивое развитие Арктического региона по четырем направлениям: население Арктики, включая коренные народы, охрана окружающей среды, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета. В рамках мероприятия пойдет речь об обеспечении устойчивого развития Арктики в социальном, экономическом и природоохранном измерениях, а также о реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы