https://ria.ru/20210531/zoloto-1734463501.html

Золото для народа: что россиянам предлагают вместо рубля и доллара

Золото для народа: что россиянам предлагают вместо рубля и доллара - РИА Новости, 31.05.2021

Золото для народа: что россиянам предлагают вместо рубля и доллара

Инвесторы ставят на золото, растущее в цене на фоне ослабления доллара. Котировки перешагнули психологическую отметку. Медленное восстановление американской... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:00

2021-05-31T10:22

михаил мишустин

сша

экономика

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инвесторы ставят на золото, растущее в цене на фоне ослабления доллара. Котировки перешагнули психологическую отметку. Медленное восстановление американской экономики не внушает доверия. Поэтому средства направляют в благородный металл — тихую гавань в период неопределенности. Как долго будет дорожать актив, разбиралось РИА Новости. Позолотить ручкуНа биржевых торгах тройная унция впервые с начала года стоит больше 1,9 тысячи долларов. Уверенный подъем — второй месяц подряд. Золото прибавило почти 13 с половиной процентов. Но этому предшествовали семь месяцев снижения, за которые драгметалл потерял около 20 процентов. Сейчас котировки толкает вверх падение курса американской валюты — доллар слабеет после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Снижается и доходность американских государственных облигаций. Регулятор продолжит накачивать экономику деньгами — по 120 миллиардов в месяц — и сохранит мягкую кредитную политику — ставки останутся низкими. В ФРС отметили, что активность бизнеса "резко усилилась". Потребители больше тратят, оживился жилищный сектор, потекли средства в промышленность. Но состояние американской экономики по-прежнему далеко от желаемого. И хотя безработица сокращается, занятость не приблизилась к оптимальному уровню.С инфляцией ситуация тревожная: уже вдвое больше целевого показателя. В апреле индекс потребительских цен превысил четыре процента в годовом выражении, это 12-летний максимум. Производственная инфляция — шесть процентов. По прогнозу ФРС, тенденция изменится в 2022 году, а выйти на таргет удастся лишь в конце 2023-го. Таким образом, регулятор намекает, что печатный станок не остановят еще два года. Мягкая монетарная политика на фоне ускоряющейся инфляции играет против доллара — за пять месяцев американская денежная единица ослабела на восемь процентов."Волатильность валютного рынка распространяется на ценные бумаги. Риск вложений в акции и облигации увеличивается. И золото дорожает", — говорит Владимир Григорьев, доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН. Однако из протокола ФРС следует, что единства в этом вопросе нет. Одни считают ускорение инфляции временным. Другие не исключают сворачивания стимулов до 2023-го. В любом случае низкие ставки и большая денежная масса подстегивают цены. В том числе и в России. Драгметалл против биткоинаКак правило, в золото вкладывают в период политической и экономической неопределенности. Девяносто процентов производимого в мире благородного металла используют для инвестиций, накоплений и изготовления ювелирных украшений — тоже своего рода сбережения. Не стали исключением и кризисные 2020-й и 2021-й. По оценке JPMorgan Chase & Co, в ближайшие два года глобальные потери достигнут 5,5 триллиона долларов. Согласно прогнозам аналитиков холдинга, до 2022-го вернуться к допандемийным показателям не получится. В Morgan Stanley немного оптимистичнее. Там ожидают, что развитые страны оправятся от кризиса в третьем квартале 2021-го. Однако инвесторы предпочитают не рисковать. Для них золото — защитный актив.Год назад многие рассматривали криптовалюту как альтернативу благородному металлу. Прежде всего ставку делали на биткоин, который дорожал рекордными темпами. В пользу цифровой монеты — ограниченное предложение, неплохая ликвидность, высокая капитализация. Однако надолго биткоина не хватило — он обвалился.В золото инвестируют и государства, в том числе Россия. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому средства Фонда национального благосостояния можно вкладывать в драгметалл. Это диверсифицирует активы, обеспечит их сохранность и повысит доходность."Банк России покупал золото по относительно низким ценам. В итоге с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года стоимость международных резервов увеличилась примерно на треть. Прежде всего за счет подорожания золота", — отмечает Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова. Драгметалл также снизит долю российских активов в иностранной валюте.К тому же можно заработать, полагают аналитики. "С технической точки зрения в ближайшие месяцы есть хорошие шансы вернуться к прошлогодним максимумам — выше двух тысяч за тройскую унцию", — считает Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund. Спрос на золото будет расти по мере стабилизации национальных экономик. В первую очередь восточных. Однако физическим лицам рисковать не стоит — тут получить прибыль можно, только купив много и на долгий срок. Цены на драгметалл довольны консервативны. ЦБ пришлось ждать выгодной конъюнктуры мирового рынка почти десятилетие. К тому же падение реальных доходов едва ли позволит подобные вложения. Да и ювелирные изделия не представляют инвестиционной ценности. Как показывает практика, обычно золотые украшения продают дешевле, чем купили.

https://ria.ru/20210527/rezervy-1734447208.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сша, экономика