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Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине
Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине - РИА Новости, 31.05.2021
Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине
В МИД прокомментировали экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина в Краков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:54
2021-05-31T15:55
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В МИД прокомментировали экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина в Краков.Лоукостер Ryanair распространил заявление, в котором сообщил, что накануне рейс FR1901 Дублин — Краков приземлился в столице Германии после уведомления от диспетчеров о потенциальной угрозе на борту. Пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки все вылетели в пункт назначения на запасном самолете.Экстренная посадка Ryanair в МинскеНеделю назад самолет этой же авиакомпании, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.
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россия, facebook, ryanair, мария захарова, нато, краков, белоруссия, в мире

Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине

13:54 31.05.2021 (обновлено: 15:55 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В МИД прокомментировали экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина в Краков.

"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на Facebook.

Лоукостер Ryanair распространил заявление, в котором сообщил, что накануне рейс FR1901 Дублин — Краков приземлился в столице Германии после уведомления от диспетчеров о потенциальной угрозе на борту. Пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки все вылетели в пункт назначения на запасном самолете.

Экстренная посадка Ryanair в Минске

Неделю назад самолет этой же авиакомпании, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.
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Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.
На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.
В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.
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