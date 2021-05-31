https://ria.ru/20210531/zakharova-1734924595.html

Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине

Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине - РИА Новости, 31.05.2021

Захарова прокомментировала экстренную посадку рейса Ryanair в Берлине

В МИД прокомментировали экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина в Краков. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:54

2021-05-31T13:54

2021-05-31T15:55

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В МИД прокомментировали экстренную посадку в Берлине самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Дублина в Краков.Лоукостер Ryanair распространил заявление, в котором сообщил, что накануне рейс FR1901 Дублин — Краков приземлился в столице Германии после уведомления от диспетчеров о потенциальной угрозе на борту. Пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки все вылетели в пункт назначения на запасном самолете.Экстренная посадка Ryanair в МинскеНеделю назад самолет этой же авиакомпании, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.

https://ria.ru/20210531/tikhanovskaya-1734904648.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/mid-1734900156.html

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россия, facebook, ryanair, мария захарова, нато, краков, белоруссия, в мире