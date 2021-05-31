Экс-заместителя мэра Иркутска отправили под домашний арест
07:26 31.05.2021 (обновлено: 07:31 31.05.2021)
ИРКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Заместителя мэра Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток, отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.
"Следователь следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска СУСК РФ по Иркутской области обратился в Октябрьский районный суд Иркутска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя мэра – председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере…30 мая 2021 года ходатайство следователя удовлетворено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с июля 2019 года по май 2021 года руководство трех коммерческих организаций сферы ЖКХ Иркутска получали "откаты" от 23 подрядных организаций, выполняющих договоры по обслуживанию многоквартирных домов. По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в месяц подрядчики отдавали в виде "откатов" от 3 до 5 миллионов рублей, общая сумма составила более 50 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела стали 9 человек, в числе которых учредители, директора, главные бухгалтеры коммерческий организации, управленцы. Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов, среди которых бывший заместитель мэра, глава Октябрьского округа Иркутска Владимир Преловский, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.