https://ria.ru/20210531/vozhdenie-1734860598.html

Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители - РИА Новости, 31.05.2021

Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T07:06

2021-05-31T07:06

2021-05-31T07:06

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147822/69/1478226957_0:289:4500:2820_1920x0_80_0_0_ac63c05bc29db2aadd0eec0e9d2b6c84.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей - негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% - против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах - такие в собственности только у одного респондента из 100.

https://ria.ru/20210527/moda-1733600679.html

https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество