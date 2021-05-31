Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/vozhdenie-1734860598.html
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители - РИА Новости, 31.05.2021
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители
Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T07:06
2021-05-31T07:06
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147822/69/1478226957_0:289:4500:2820_1920x0_80_0_0_ac63c05bc29db2aadd0eec0e9d2b6c84.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей - негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% - против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах - такие в собственности только у одного респондента из 100.
https://ria.ru/20210527/moda-1733600679.html
https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147822/69/1478226957_500:0:4500:3000_1920x0_80_0_0_51f11dd21fe93f29ef20c3896258b6cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, общество

Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

07:06 31.05.2021
 
© Fotolia / 06photoАвтомобиль, движущийся на большой скорости
Автомобиль, движущийся на большой скорости - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Fotolia / 06photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей - негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.
Голливуд, хиппи и гонки: Как автомобили влияли на мир моды - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 14:00Не роскошь
Голливуд, хиппи и гонки. Как автомобили влияли на мир модыАвтомобиль оказал сильное влияние на мужской и женский стиль. Модные дома создавали коллекции с производителями автомобилей, дизайнеры задавали тренды, оглядываясь на мир авто, а модельеры даже шили одежду под конкретные модели автомобилей. Как наш внешний вид изменился навсегда и почему именно авто меняло моду, а не наоборот.
"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada", - рассказали эксперты сервиса.
Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% - против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.
Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.
Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах - такие в собственности только у одного респондента из 100.
Haval H9 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 13:49Россия-Китай: Главное
Названы самые популярные китайские автомобили в России
 
РоссияАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния