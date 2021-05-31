https://ria.ru/20210531/vozhdenie-1734860598.html
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители - РИА Новости, 31.05.2021
Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители
Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T07:06
2021-05-31T07:06
2021-05-31T07:06
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей - негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% - против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах - такие в собственности только у одного респондента из 100.
https://ria.ru/20210527/moda-1733600679.html
https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автолюбители с самым агрессивным стилем вождения встречаются за рулем машин BMW и Lada, уверены участники исследования, проведенного сервисом "Авто.ру" и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Сервис опросил около четырех тысяч россиян. Почти половина из них (47,6%) уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. Второе место и 26% голосов досталось российскому автопрому. На третьем месте оказались владельцы японских автомобилей - негативное мнение о них высказал каждый десятый опрошенный.
"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada", - рассказали эксперты сервиса.
Против массовых Hyundai и Kia суммарно проголосовали только 6% опрошенных. Еще 4% - против Toyota, и, судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser, отмечается в исследовании.
Самыми аккуратными были признаны владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.
Наконец, исследователи выяснили, на каких автомобилях перемещаются сами респонденты. Большинство отдают предпочтение немецким и японским автомобилям. Российские авто выбирают в 3,5 раза реже. Достаточно популярны оказались "американцы", среди которых больше всего распространены автомобили Ford. Меньше всего пока ездят на китайских машинах - такие в собственности только у одного респондента из 100.