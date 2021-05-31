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Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области
Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области - РИА Новости, 31.05.2021
Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму от родной для него Саратовской области, сообщило реготделение партии "Единая... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:54
2021-05-31T15:27
россия
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
саратовская область
политика
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САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму от родной для него Саратовской области, сообщило реготделение партии "Единая Россия".Вместе с Володиным по списку "Единой России" от Саратовской области в пятерку лидеров по итогам праймериз также вошли депутаты Госдумы Глеб Хор (49,04 процента), Виктор Кидяев (43,30 процента), Виталий Ефимов (38,49 процента) и депутат саратовской областной думы Татьяна Ерохина (33,63 процента). Кроме того, в Саратовской области по 164 одномандатному округу от "единороссов" по итогам праймериз лидирует депутат Госдумы Николай Панков (68,33 процента), по 165 округу — депутат областной думы Андрей Воробьев (45,2 процента), по 166 округу - бывший председатель правительства региона Александр Стрелюхин (51,03 процента).Володин зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования по Саратовскому одномандатному округу №163 и единому федеральному округу от Саратовской области в Госдуму. Ранее Володин сообщил журналистам, что намерен решать проблемы как конкретного избирательного округа, так и всей Саратовской области в целом.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
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россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, саратовская область, политика

Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области

14:54 31.05.2021 (обновлено: 15:27 31.05.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму от родной для него Саратовской области, сообщило реготделение партии "Единая Россия".

"По списку в Государственную думу лидируют: Вячеслав Викторович Володин (91,14 процента)… Итоги по округам в Государственную думу: 163 округ (явка 13,76 процента) — лидирует Вячеслав Викторович Володин (93,62 процента)", — рассказали

Вместе с Володиным по списку "Единой России" от Саратовской области в пятерку лидеров по итогам праймериз также вошли депутаты Госдумы Глеб Хор (49,04 процента), Виктор Кидяев (43,30 процента), Виталий Ефимов (38,49 процента) и депутат саратовской областной думы Татьяна Ерохина (33,63 процента).
Кроме того, в Саратовской области по 164 одномандатному округу от "единороссов" по итогам праймериз лидирует депутат Госдумы Николай Панков (68,33 процента), по 165 округу — депутат областной думы Андрей Воробьев (45,2 процента), по 166 округу - бывший председатель правительства региона Александр Стрелюхин (51,03 процента).
Володин зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования по Саратовскому одномандатному округу №163 и единому федеральному округу от Саратовской области в Госдуму. Ранее Володин сообщил журналистам, что намерен решать проблемы как конкретного избирательного округа, так и всей Саратовской области в целом.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
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