https://ria.ru/20210531/volodin-1734938760.html

Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области

Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области - РИА Новости, 31.05.2021

Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму от родной для него Саратовской области, сообщило реготделение партии "Единая... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:54

2021-05-31T14:54

2021-05-31T15:27

россия

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

саратовская область

политика

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САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в отборе для участия в выборах в Госдуму от родной для него Саратовской области, сообщило реготделение партии "Единая Россия".Вместе с Володиным по списку "Единой России" от Саратовской области в пятерку лидеров по итогам праймериз также вошли депутаты Госдумы Глеб Хор (49,04 процента), Виктор Кидяев (43,30 процента), Виталий Ефимов (38,49 процента) и депутат саратовской областной думы Татьяна Ерохина (33,63 процента). Кроме того, в Саратовской области по 164 одномандатному округу от "единороссов" по итогам праймериз лидирует депутат Госдумы Николай Панков (68,33 процента), по 165 округу — депутат областной думы Андрей Воробьев (45,2 процента), по 166 округу - бывший председатель правительства региона Александр Стрелюхин (51,03 процента).Володин зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования по Саратовскому одномандатному округу №163 и единому федеральному округу от Саратовской области в Госдуму. Ранее Володин сообщил журналистам, что намерен решать проблемы как конкретного избирательного округа, так и всей Саратовской области в целом.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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