https://ria.ru/20210531/vizy-1734881000.html

Эксперты рассказали о том, как изменится выдача шенгенских виз

Эксперты рассказали о том, как изменится выдача шенгенских виз - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперты рассказали о том, как изменится выдача шенгенских виз

Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять тщательнее, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:52

2021-05-31T10:52

2021-05-31T13:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять тщательнее, сообщает АТОР.Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), действующую в ЕС с 2011 года. Для борьбы с незаконной миграцией ее расширят за счет внесения новых данных. Так, туда будут включать не только сведения о краткосрочных визах (как это есть сейчас), но и о долгосрочных и ВНЖ — они разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.Информацию от заявителей будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. В перспективе VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда и ЕС, а также Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), базами Европола и Интерпола.В VIS включат отсканированную страницу с биографическими данными владельца визы, которую возьмут из его заграничного паспорта или другого официального проездного документа. При подаче заявления потребуется цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до шести лет). Снимок на бумаге станет лишь дополнением.Также дети начиная с шести лет должны пройти дактилоскопию. Максимальный возраст для процедуры составит 75 лет: у людей старше, по мнению экспертов, качество отпечатков снижается.Заявленные изменения не вступят в силу моментально: Европарламент должен принять правовой акт. Скорее всего, обновленная VIS заработает уже в 2022 году. Кроме того, в условиях пандемии многие страны ЕС приостановили выдачу виз.

https://ria.ru/20210525/vizy-1733833555.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, совет ес, европейский совет, шенгенская виза