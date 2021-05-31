https://ria.ru/20210531/valyuta-1734855569.html

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара - РИА Новости, 31.05.2021

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

У доллара есть все основания для очередного укрепления, но существуют и альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее американской, рассказал... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T02:17

2021-05-31T02:17

2021-05-31T10:32

россия

юань

китай

экономика

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. У доллара есть все основания для очередного укрепления, но существуют и альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее американской, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.Тем не менее в долгосрочном плане присутствуют риски, считает эксперт. По его словам, в условиях кризиса спрос на доллар растет — как на валюту, в меньшей степени подверженную волатильности и инфляции.Однако, добавил Миронюк, в период глобального экономического спада валютные резервы Китая продолжают расти, как и его экономика. На этом фоне возможно значительное укрепление юаня, а также рост зависимости от него других азиатских валют. Остается стабильной к доллару иена, а у монетарных властей Японии достаточно инструментов для ее регулирования. Иена — традиционная "тихая гавань", валюта выглядит стабильно в периоды волатильности и при восстановлении экономик, заключил аналитик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/valyuta-1727565466.html

россия

китай

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россия, юань, китай, экономика