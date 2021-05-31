Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210531/vaktsina-1734929197.html
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 31.05.2021
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ
В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:20
2021-05-31T14:20
россия-китай: главное
р-фарм
китай
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151968/13/1519681340_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_8b507a916c748148030653b617e4d2a1.jpg
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию компании "Р-Фарм". В сообщении отмечается, что между "Р-Фарм" и китайской биотехнологической компанией Beijing Health Guard подписано соглашение по локализации производства на территории России девятивалентной вакцины по профилактике ВПЧ."В рамках соглашения планируется совместное проведение клинических испытаний третьей фазы, регистрация вакцины в России и локализация производства готовой лекарственной формы на заводе "Р-Фарм" в Ярославле", – говорится в сообщении.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.
https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html
китай
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151968/13/1519681340_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_6b7f512945937382e283e542998cac2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
р-фарм, китай, ярославль

На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ

14:20 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Ярославский речной порт
Вид на Ярославский речной порт - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию компании "Р-Фарм".
В сообщении отмечается, что между "Р-Фарм" и китайской биотехнологической компанией Beijing Health Guard подписано соглашение по локализации производства на территории России девятивалентной вакцины по профилактике ВПЧ.
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:56Россия-Китай: Главное
К концу года Китай привьет от COVID-19 до 80% населения – эксперт
"В рамках соглашения планируется совместное проведение клинических испытаний третьей фазы, регистрация вакцины в России и локализация производства готовой лекарственной формы на заводе "Р-Фарм" в Ярославле", – говорится в сообщении.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.
Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.
 
Россия-Китай: ГлавноеР-фармКитайЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния