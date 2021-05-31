https://ria.ru/20210531/vaktsina-1734929197.html

На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ

На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 31.05.2021

На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ

В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:20

2021-05-31T14:20

2021-05-31T14:20

россия-китай: главное

р-фарм

китай

ярославль

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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию компании "Р-Фарм". В сообщении отмечается, что между "Р-Фарм" и китайской биотехнологической компанией Beijing Health Guard подписано соглашение по локализации производства на территории России девятивалентной вакцины по профилактике ВПЧ."В рамках соглашения планируется совместное проведение клинических испытаний третьей фазы, регистрация вакцины в России и локализация производства готовой лекарственной формы на заводе "Р-Фарм" в Ярославле", – говорится в сообщении.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.

https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html

китай

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

р-фарм, китай, ярославль