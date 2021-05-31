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На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 31.05.2021
На заводе в Ярославле будут выпускать китайскую вакцину от ВПЧ
В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:20
2021-05-31T14:20
2021-05-31T14:20
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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В Ярославле на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию компании "Р-Фарм". В сообщении отмечается, что между "Р-Фарм" и китайской биотехнологической компанией Beijing Health Guard подписано соглашение по локализации производства на территории России девятивалентной вакцины по профилактике ВПЧ."В рамках соглашения планируется совместное проведение клинических испытаний третьей фазы, регистрация вакцины в России и локализация производства готовой лекарственной формы на заводе "Р-Фарм" в Ярославле", – говорится в сообщении.Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.
https://ria.ru/20210531/privivka-1734882005.html
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р-фарм, китай, ярославль
МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Ярославле
на заводе российской фармацевтической компании "Р-Фарм" планируется запустить производство новой китайской вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информацию компании "Р-Фарм".
В сообщении отмечается, что между "Р-Фарм" и китайской биотехнологической компанией Beijing Health Guard подписано соглашение по локализации производства на территории России девятивалентной вакцины по профилактике ВПЧ.
"В рамках соглашения планируется совместное проведение клинических испытаний третьей фазы, регистрация вакцины в России и локализация производства готовой лекарственной формы на заводе "Р-Фарм" в Ярославле", – говорится в сообщении.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.
Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.