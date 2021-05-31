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В Николаеве оспорили решение оставить русский язык региональным
В Николаеве оспорили решение оставить русский язык региональным - РИА Новости, 31.05.2021
В Николаеве оспорили решение оставить русский язык региональным
Николаевская областная прокуратура направила в окружной административный суд Николаева иск, в котором оспаривает решение городского совета оставить русский язык РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:49
2021-05-31T20:49
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КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Николаевская областная прокуратура направила в окружной административный суд Николаева иск, в котором оспаривает решение городского совета оставить русский язык региональным, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на Украине.В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим Конституции.Ранее Николаевский городской совет не смог отменить постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
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россия, николаев (украина), украина, в мире

В Николаеве оспорили решение оставить русский язык региональным

20:49 31.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Николаевская областная прокуратура направила в окружной административный суд Николаева иск, в котором оспаривает решение городского совета оставить русский язык региональным, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон не соответствующим Конституции.
Ранее Николаевский городской совет не смог отменить постановление от 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве".

"Николаевская областная прокуратура направила исковое заявление в Николаевский окружной административный суд о признании противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка в городе Николаеве", - говорится в Facebook пресс-службы уполномоченного.

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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
 
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