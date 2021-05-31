https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html

"К этому все шло": кто допустил зверское убийство ребенка в Челябинске

"К этому все шло": кто допустил зверское убийство ребенка в Челябинске - РИА Новости, 31.05.2021

"К этому все шло": кто допустил зверское убийство ребенка в Челябинске

"Искалечу, чтобы получать пособие" — по словам соседей, Виталий Гаврилов давно угрожал разобраться с пасынком, регулярно пьянствовал и избивал жену. Все... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:02

следственный комитет россии (ск рф)

сосновский район

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. "Искалечу, чтобы получать пособие" — по словам соседей, Виталий Гаврилов давно угрожал разобраться с пасынком, регулярно пьянствовал и избивал жену. Все закончилось жестокой расправой — на днях он, как считает СК, буквально сварил двухлетнего ребенка в кипятке. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Крики за стенойВечером 23 мая на подстанцию скорой помощи в Сосновском районе Челябинской области сообщили, что в многоэтажке поселка Западный малолетний ребенок ошпарился кипятком. Приехавшие на вызов врачи спасти его уже не смогли.Родители объяснили полицейским, что несколько дней назад мальчик случайно упал в ванну с горячей водой. Они пытались лечить обширные ожоги мазями и кремами. Невнятные отговорки вызвали немало вопросов сначала у медиков, а потом и у следователей."В тот же вечер к нам пришли полицейские и стали расспрашивать об этой семье, — рассказывает РИА Новости Галина из того же подъезда. — Мы живем выше, поэтому ничего подозрительного не заметили. Но соседи со второго этажа, где все произошло, отчетливо слышали, как на протяжении последних нескольких дней за стенкой громко кричал ребенок".Тридцатипятилетняя Наталья проживала в этой квартире с уже четвертым супругом, неоднократно судимым за кражи и грабежи 34-летним Виталием Гавриловым, и двумя маленькими детьми, двух лет и годовалым. Старший — от другого мужа. И этот мальчик погиб.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", обоих родителей задержали, но обвинение предъявили лишь Виталию. По версии СК, он, будучи пьяным, умышленно обварил ребенка кипятком. По решению суда Гаврилова на два месяца отправили за решетку.Буйный соседЭта пара съехалась сразу после смерти третьего мужа Натальи — отца погибшего мальчика."Она жила относительно неплохо, — вспоминает родственница Юлия. — Предыдущий супруг хоть и выпивал, однако имел постоянный заработок и обеспечивал семью всем необходимым. Но заболел пневмонией и умер. Не прошло и девяти дней, как Наташа притащила в его квартиру этого Виталика".К тому моменту у нее уже было трое детей от разных мужчин. Но двух старших забрали органы опеки. В прошлом году Наталья родила еще одного — от Виталия. По каким причинам его и погибшего ребенка тоже не изъяли, выясняют следователи. Соседи уверяют, что для этого имелись все основания: Виталий постоянно скандалил и угрожал."Непрерывно пьянствовал, — говорит Радмир Мухаметчин, чья мать раньше жила в одном доме с Гавриловыми. — Часто брал мальчика и ходил по соседям, клянчил деньги. Якобы на продукты малышу. На самом деле — на бутылку. Ни он, ни жена не работали, жили на детские пособия". Последний раз Гаврилов освободился в 2018-м. По словам Радмира, в дебоши, устраиваемые уголовником, приходилось вмешиваться полицейским."Органы опеки не могли не знать о том, что происходит в этой семье, но мер не принимали, — добавляет челябинец. — И моя мама, и лично я слышали, как Виталий угрожал жене сделать что-нибудь с ее сыном. У меня самого однажды был с ним конфликт, закончившийся дракой. Гаврилов вел себя неадекватно и нарывался, но сразу побежал писать заявление".Соседи уверены: он хотел искалечить пасынка из корыстных побуждений — рассчитывал на дополнительное пособие для детей-инвалидов.В областном Министерстве социальной политики сейчас масштабные проверки: следователи пытаются найти чиновников, которые должны были приглядывать за неблагополучной семьей."Гавриловы неоднократно меняли место жительства и состояли на учете как находящиеся в трудной жизненной ситуации, — уточняют в ведомстве. — При этом есть ряд протоколов, что семью сняли с учета еще в сентябре прошлого года. Мы выясняем, насколько это было обоснованно"."Отказалась хоронить"Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура, а СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Вероятно, скоро назовут виновных."Наташа звонила мне месяца два назад и хвалилась, как у них все замечательно, — отмечает Юлия. — Мол, купили в Горках квартиру, Виталя любит пасынка как сына, а тот тянется к нему, как к родному отцу. Словом, после всех неурядиц жизнь у нее вроде бы бы наладилась". На суде Гаврилов в убийстве обвинил супругу: дескать, это она бросила ребенка в ванну с кипятком. А он якобы пытался спасти пасынка и даже вызвал скорую помощь. Наталья проходит по делу свидетелем. Ее отпустили 24 мая. Но в квартиру она пока не возвращалась. Не исключено, что ее процессуальный статус вскоре изменится. "Я сделаю все возможное, чтобы упрятать ее за решетку, — признается Юлия. — Наташа погибшего сына отказалась хоронить, ей все равно. Заявила: хоть в общую могилу кидайте. Хорошо, что мне дали разрешение на погребение — мы с сестрой ее брата съездили в морг, забрали тело и похоронили". Органы профилактики решают, что делать с младшим сыном Гавриловой. Ребенок находится в больнице с диагнозом "дистрофия". Вероятно, его отберут у матери и отправят в детский дом.

https://ria.ru/20210526/draka-1734310559.html

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

сосновский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), сосновский район, челябинская область, происшествия