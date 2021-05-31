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РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией
РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией - РИА Новости, 01.06.2021
РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией
Москва продлила действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией, сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний. РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T21:00
2021-06-01T02:20
коронавирус covid-19
россия
туризм
турция
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва продлила действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией, сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний.Собеседник издания отметил, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.Ранее в понедельник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова встретилась с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником главы государства Ибрагимом Калыном. Стороны договорились, что Турцию посетят российские специалисты, чтобы оценить перспективы возобновления авиасообщения.Накануне турецкий Минздрав сообщал, что за сутки в стране выявили 6933 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 5 242 911 человек, из них 47 405 скончались.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, турция, в мире

РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией

21:00 31.05.2021 (обновлено: 02:20 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва продлила действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией, сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний.
Собеседник издания отметил, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.
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Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова встретилась с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником главы государства Ибрагимом Калыном. Стороны договорились, что Турцию посетят российские специалисты, чтобы оценить перспективы возобновления авиасообщения.
Накануне турецкий Минздрав сообщал, что за сутки в стране выявили 6933 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 5 242 911 человек, из них 47 405 скончались.
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