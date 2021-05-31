https://ria.ru/20210531/turtsiya-1735009738.html

РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией

РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией - РИА Новости, 01.06.2021

РБК: Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией

Москва продлила действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией, сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний. РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T21:00

2021-05-31T21:00

2021-06-01T02:20

коронавирус covid-19

россия

туризм

турция

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва продлила действие ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией, сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний.Собеседник издания отметил, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.Ранее в понедельник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В середине мая вице-премьер Татьяна Голикова встретилась с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником главы государства Ибрагимом Калыном. Стороны договорились, что Турцию посетят российские специалисты, чтобы оценить перспективы возобновления авиасообщения.Накануне турецкий Минздрав сообщал, что за сутки в стране выявили 6933 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в республике заболели 5 242 911 человек, из них 47 405 скончались.

https://ria.ru/20210516/puteshestviya-1732448962.html

https://ria.ru/20210527/meksika-1734232222.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, туризм, турция, в мире