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В Турции выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией
В Турции выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 31.05.2021
В Турции выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией
Турция надеется на возобновление авиасообщения с РФ ввиду улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:08
2021-05-31T20:12
коронавирус covid-19
россия
туризм
мевлют чавушоглу
турция
в мире
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Турция надеется на возобновление авиасообщения с РФ ввиду улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Как нам сообщила РФ, решение (о приостановке полетов – ред.) не было политическим, по их словам, решение было принято исключительно из-за коронавируса. Я надеюсь, что они возобновят (полеты – ред.), так как цифры числа заболевших снизились", - заявил Чавушоглу журналистам в Афинах, сообщает телеканал NTV.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Как сообщили 17 мая в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.
https://ria.ru/20210514/aviasoobschenie-1732393742.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, мевлют чавушоглу, турция, в мире

В Турции выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией

20:08 31.05.2021 (обновлено: 20:12 31.05.2021)
 
© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Fotolia / badahos
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Турция надеется на возобновление авиасообщения с РФ ввиду улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Как нам сообщила РФ, решение (о приостановке полетов – ред.) не было политическим, по их словам, решение было принято исключительно из-за коронавируса. Я надеюсь, что они возобновят (полеты – ред.), так как цифры числа заболевших снизились", - заявил Чавушоглу журналистам в Афинах, сообщает телеканал NTV.
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Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Как сообщили 17 мая в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой, она провела встречу с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.
По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.
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