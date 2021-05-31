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В Турции заявили, что не откажутся от С-400

В Турции заявили, что не откажутся от С-400 - РИА Новости, 31.05.2021

В Турции заявили, что не откажутся от С-400

Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования системы ПВО С-400, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:08

2021-05-31T18:08

2021-05-31T18:08

россия

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

турция

сша

в мире

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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования системы ПВО С-400, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять."Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", - заявил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20210427/s-400-1730117605.html

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турция

сша

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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире