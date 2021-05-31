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В Турции заявили, что не откажутся от С-400
В Турции заявили, что не откажутся от С-400 - РИА Новости, 31.05.2021
В Турции заявили, что не откажутся от С-400
Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования системы ПВО С-400, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:08
2021-05-31T18:08
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования системы ПВО С-400, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять."Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", - заявил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

В Турции заявили, что не откажутся от С-400

18:08 31.05.2021
 
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования системы ПВО С-400, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман ранее заявила, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу купленным у РФ системам С-400, и Турция знает, какие шаги она должна предпринять.

"С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет", - цитирует телеканал TRT Haber заявление Чавушоглу в Афинах.

"Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400", - заявил министр.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:15
Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
 
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