https://ria.ru/20210531/tseny-1734853778.html

Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти

Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти - РИА Новости, 31.05.2021

Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти

Инфляция вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, а затраты во всех сферах будут... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T01:16

2021-05-31T01:16

2021-05-31T01:16

россия

цены

рэу имени г. в. плеханова

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593005719_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_64f86e12a3e41e1578479e85fea09e99.jpg

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Инфляция вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, а затраты во всех сферах будут оптимизированы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Пандемия нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. "Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию", - отмечает она.К этому добавляются прочие внешние негативные факторы, что в совокупности влияет на мировые, и, как следствие, российские цены. Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.По словам Долговой, эту динамику может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая. Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.

https://ria.ru/20210529/tseny-1734707178.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, рэу имени г. в. плеханова, экономика