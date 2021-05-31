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Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
Инфляция вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, а затраты во всех сферах будут... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T01:16
2021-05-31T01:16
россия
цены
рэу имени г. в. плеханова
экономика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Инфляция вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, а затраты во всех сферах будут оптимизированы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.Пандемия нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. "Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию", - отмечает она.К этому добавляются прочие внешние негативные факторы, что в совокупности влияет на мировые, и, как следствие, российские цены. Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.По словам Долговой, эту динамику может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая. Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.
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россия, цены, рэу имени г. в. плеханова, экономика

Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти

01:16 31.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Инфляция вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, а затраты во всех сферах будут оптимизированы, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Пандемия нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. "Одним из последствий этого дисбаланса стал рост мировых цен на основные группы сырьевых товаров (металлы, древесину, продукцию нефтехимии и др.), а также готовую продукцию", - отмечает она.
К этому добавляются прочие внешние негативные факторы, что в совокупности влияет на мировые, и, как следствие, российские цены. Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.
По словам Долговой, эту динамику может изменить только новый урожай, поэтому в летние месяцы темп продовольственной инфляции, скорее всего, замедлится. Цены на плодоовощную продукцию обычно падают в августе и сентябре, а затем их будет определять количество и качество собранного урожая. Есть сезонные колебания и в стоимости непродовольственных товаров.
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РоссияЦеныРЭУ имени Г. В. ПлехановаЭкономика
 
 
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