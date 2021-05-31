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Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии
Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2021
Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в понедельник прибыла с визитом в Таллин, поблагодарила Эстонию за поддержку в Совете... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:30
2021-05-31T12:30
светлана тихановская
юри ратас
урмас рейнсалу
ryanair
евросоюз
эстония
минск
белоруссия
оон
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в понедельник прибыла с визитом в Таллин, поблагодарила Эстонию за поддержку в Совете безопасности ООН и Европейском союзе, выразив надежду, что следующий пакет санкций ЕС против белорусских властей будет усилен."После сфальсифицированных выборов реакция Европейского союза была довольно быстрой. Евросоюз ввел три санкционных пакета ЕС, мы считаем, что санкции могли бы быть более сильными. Мы хотим большего, хотим большего давления на режим, так как люди в Белоруссии страдают каждый день. Надеюсь, что четвертый пакет санкций (готовящийся после инцидента с самолетом Ryanair в Минске) будет намного жестче. Готовится и пятый пакет, так как люди Белоруссии хотят этого", - сказала Тихановская на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.Тихановская пояснила, что ее главная задача - организация свободных выборов и обеспечение за белорусском народом права решать, в каком направлении должно развиваться государство."Мы получили некоторые конкретные сигналы для проверки, чтобы и через Эстонию не двигался ни попавший под санкции капитал, ни все остальное. Я обязательно передам эту информацию соответствующим министерствам", - отметила в свою очередь Кальюлайд.В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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светлана тихановская, юри ратас, урмас рейнсалу, ryanair, евросоюз, эстония, минск, белоруссия, оон, в мире

Тихановская ожидает от ЕС усиления санкций против Белоруссии

12:30 31.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в понедельник прибыла с визитом в Таллин, поблагодарила Эстонию за поддержку в Совете безопасности ООН и Европейском союзе, выразив надежду, что следующий пакет санкций ЕС против белорусских властей будет усилен.
"После сфальсифицированных выборов реакция Европейского союза была довольно быстрой. Евросоюз ввел три санкционных пакета ЕС, мы считаем, что санкции могли бы быть более сильными. Мы хотим большего, хотим большего давления на режим, так как люди в Белоруссии страдают каждый день. Надеюсь, что четвертый пакет санкций (готовящийся после инцидента с самолетом Ryanair в Минске) будет намного жестче. Готовится и пятый пакет, так как люди Белоруссии хотят этого", - сказала Тихановская на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Тихановская пояснила, что ее главная задача - организация свободных выборов и обеспечение за белорусском народом права решать, в каком направлении должно развиваться государство.
"Мы получили некоторые конкретные сигналы для проверки, чтобы и через Эстонию не двигался ни попавший под санкции капитал, ни все остальное. Я обязательно передам эту информацию соответствующим министерствам", - отметила в свою очередь Кальюлайд.
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В течение дня также запланированы встречи Тихановской со спикером парламента Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и депутатом Урмасом Рейнсалу.
В понедельник вечером Тихановская посетит театр Vaba Lava, где будет показан спектакль "Error 403", посвященный событиям "белорусской революции".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Светлана ТихановскаяЮри РатасУрмас РейнсалуRyanairЕвросоюзЭстонияМинскБелоруссияООНВ мире
 
 
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