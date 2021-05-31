https://ria.ru/20210531/tereshkova-1734930301.html

Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области

Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области - РИА Новости, 31.05.2021

Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области

Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:24

2021-05-31T14:24

2021-05-31T14:24

андрей коваленко

валентина терешкова

госдума рф

единая россия

ярославская область

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам, за Терешкову отдан 36 721 голос, она возглавила партийный список. Вторым после Терешковой идет также действующий депутат Госдумы Илья Осипов, он набрал 6 893 голоса.Первым по одномандатным округам стал депутат Госдумы, бывший хоккеист, прозванный "русским танком" Андрей Коваленко, набравший 23 584 голоса.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734906259.html

ярославская область

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андрей коваленко, валентина терешкова, госдума рф, единая россия, ярославская область, политика