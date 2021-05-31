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Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области
Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области - РИА Новости, 31.05.2021
Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области
Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:24
2021-05-31T14:24
андрей коваленко
валентина терешкова
госдума рф
единая россия
ярославская область
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам, за Терешкову отдан 36 721 голос, она возглавила партийный список. Вторым после Терешковой идет также действующий депутат Госдумы Илья Осипов, он набрал 6 893 голоса.Первым по одномандатным округам стал депутат Госдумы, бывший хоккеист, прозванный "русским танком" Андрей Коваленко, набравший 23 584 голоса.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
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андрей коваленко, валентина терешкова, госдума рф, единая россия, ярославская область, политика

Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области

14:24 31.05.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Первая в мире женщина-космонавт, сейчас - депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в отборе для участия в думских выборах от Ярославской области, свидетельствуют опубликованные на сайте "Единой России" итоги предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам, за Терешкову отдан 36 721 голос, она возглавила партийный список. Вторым после Терешковой идет также действующий депутат Госдумы Илья Осипов, он набрал 6 893 голоса.
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 12:37
В "Единой России" уточнили число проголосовавших на праймериз
Первым по одномандатным округам стал депутат Госдумы, бывший хоккеист, прозванный "русским танком" Андрей Коваленко, набравший 23 584 голоса.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
 
Андрей КоваленкоВалентина ТерешковаГосдума РФЕдиная РоссияЯрославская областьПолитика
 
 
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