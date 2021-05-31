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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html
"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ
"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ - РИА Новости, 31.05.2021
"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ
Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в рейтинге инвестиционной привлекательности российских... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:02
2021-05-31T12:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра "Эксперт", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ Москвы. Только в 2020 году статус резидента "Технополис "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В числе ключевых показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами."В столичной ОЭЗ мы создаем все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств. В число якорных отраслей особой экономической зоны входят фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.В сообщении отмечается, что предлагаемые в ОЭЗ условия и сервисы помогают технологическому бизнесу успешно развиваться, что нашло отражение в высоких оценках рейтинга. Так, компании, работающие на территории столичной ОЭЗ, автоматически получают доступ к системе личного кабинета, пользуются удобной и развитой инфраструктурой и имеют возможность напрямую взаимодействовать со столичными властями. Для предприятий-резидентов ОЭЗ предусмотрены существенные налоговые льготы. Так, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, для них действует пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, они получают доступ к беспошлинному импорту.Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон с 2017 года ежегодно публикует журнал "Эксперт".
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ

12:02 31.05.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра "Эксперт", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ Москвы. Только в 2020 году статус резидента "Технополис "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В числе ключевых показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами.
"В столичной ОЭЗ мы создаем все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств. В число якорных отраслей особой экономической зоны входят фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В сообщении отмечается, что предлагаемые в ОЭЗ условия и сервисы помогают технологическому бизнесу успешно развиваться, что нашло отражение в высоких оценках рейтинга. Так, компании, работающие на территории столичной ОЭЗ, автоматически получают доступ к системе личного кабинета, пользуются удобной и развитой инфраструктурой и имеют возможность напрямую взаимодействовать со столичными властями.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта
Для предприятий-резидентов ОЭЗ предусмотрены существенные налоговые льготы. Так, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, для них действует пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, они получают доступ к беспошлинному импорту.
Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон с 2017 года ежегодно публикует журнал "Эксперт".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
 
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