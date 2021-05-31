https://ria.ru/20210531/tekhnopolis-1734897533.html

"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ

"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ - РИА Новости, 31.05.2021

"Технополис "Москва" признана лучшей среди ОЭЗ и индустриальных парков РФ

Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в рейтинге инвестиционной привлекательности российских... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:02

2021-05-31T12:02

2021-05-31T12:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Особая экономическая зона (ОЭЗ) столицы "Технополис "Москва" заняла первое место среди 117 площадок в рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон Аналитического центра "Эксперт", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ Москвы. Только в 2020 году статус резидента "Технополис "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные – промышленно-производственной. Уже в ближайшие 10 лет новые резиденты планируют инвестировать в свои производства 17,6 миллиарда рублей", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В числе ключевых показателей, по которым эксперты оценивали инвестиционную привлекательность индустриальных парков и экономических зон, – их местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, услуги и менеджмент, а также работа с резидентами."В столичной ОЭЗ мы создаем все необходимые условия для работы и развития высокотехнологичных производств. В число якорных отраслей особой экономической зоны входят фармацевтика, микроэлектроника, медицина, информационные технологии и современные материалы. Здесь выпускают практически все: от ветеринарных препаратов до роботов-саперов и досмотрового оборудования. Только за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ произвели продукции на четверть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на общую сумму 12,5 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба руководителя ДИПП Александра Прохорова.В сообщении отмечается, что предлагаемые в ОЭЗ условия и сервисы помогают технологическому бизнесу успешно развиваться, что нашло отражение в высоких оценках рейтинга. Так, компании, работающие на территории столичной ОЭЗ, автоматически получают доступ к системе личного кабинета, пользуются удобной и развитой инфраструктурой и имеют возможность напрямую взаимодействовать со столичными властями. Для предприятий-резидентов ОЭЗ предусмотрены существенные налоговые льготы. Так, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, для них действует пониженная ставка налога на прибыль. Кроме того, они получают доступ к беспошлинному импорту.Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон с 2017 года ежегодно публикует журнал "Эксперт".

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика