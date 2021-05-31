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Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми
Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми
Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:59
2021-05-31T15:59
2021-05-31T15:59
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Он отметил, что это задача каждого, будь то индивидуальный предприниматель или работник организации, чтобы транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям."Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправна. Сомнений нет. Значит, если вышел на трассу, не дай Бог что-то неисправно - все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться", - сказал Медведев.Он отметил, что, например, в общепите для детей уже давно созданы все удобства: практически во всех кафе есть специальные столики и кресла для детей."Здесь должно быть то же самое. Причем бесплатно, естественно", - подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявил председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
.
"Транспортировка детей в такси, ну я уточнял, это, конечно, безобразие. Я честно говоря, даже не знал, что это вот так говорят: "Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже". Ну это вообще кроме возмущения ничего не вызывает", - сказал Медведев на партийном форуме "Большой семейный совет".
Он отметил, что это задача каждого, будь то индивидуальный предприниматель или работник организации, чтобы транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям.
"Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправна. Сомнений нет. Значит, если вышел на трассу, не дай Бог что-то неисправно - все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться", - сказал Медведев.
Он отметил, что, например, в общепите для детей уже давно созданы все удобства: практически во всех кафе есть специальные столики и кресла для детей.
"Здесь должно быть то же самое. Причем бесплатно, естественно", - подчеркнул Медведев.