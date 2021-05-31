https://ria.ru/20210531/taksi-1734955164.html

Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми

Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми - РИА Новости, 31.05.2021

Медведев возмутился тарифами на поездки в такси с детьми

Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:59

2021-05-31T15:59

2021-05-31T15:59

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более высокая цена на поездки в такси с ребенком вызывает возмущение, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Он отметил, что это задача каждого, будь то индивидуальный предприниматель или работник организации, чтобы транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям."Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправна. Сомнений нет. Значит, если вышел на трассу, не дай Бог что-то неисправно - все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться", - сказал Медведев.Он отметил, что, например, в общепите для детей уже давно созданы все удобства: практически во всех кафе есть специальные столики и кресла для детей."Здесь должно быть то же самое. Причем бесплатно, естественно", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20210531/proezd-1734933338.html

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2021

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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество