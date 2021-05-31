https://ria.ru/20210531/swift-1734918516.html
Эксперт рассказал, к чему может привести отключение России от SWIFT
Эксперт рассказал, к чему может привести отключение России от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт рассказал, к чему может привести отключение России от SWIFT
Отключение России от SWIFT может привести к тому, что информационные сообщения, отправленные российскими банками, останутся без ответа, поскольку механика... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:28
2021-05-31T13:28
2021-05-31T13:28
россия
swift
технологии
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Отключение России от SWIFT может привести к тому, что информационные сообщения, отправленные российскими банками, останутся без ответа, поскольку механика подобных санкций - это воздействие на иностранные организации, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.По словам Достова, в случае введения таких ограничений американским банкам будет запрещено открывать счета всем, кто обменивается информационными сообщениями в SWIFT с российскими финансовыми учреждениями. "Разумеется, мало кто в мире будет рисковать остаться без корсчетов в долларах", - добавил он."Очень важно понимать механику введения санкций – их адресатом являются не российские организации, а иностранные. Банки и фирмы, которые будут продолжать работать с подсанкционными лицами, не смогут совершать переводы в долларах, работать с американскими контрагентами", - пояснил эксперт."Проблема не в том, что российские банки не смогут отправлять сообщения через SWIFT, а в том, что их никто не захочет принимать", - резюмировал эксперт.Впрочем, Достов считает, что отключение России от SWIFT может больно ударить по иностранным контрагентам, поскольку РФ - крупный экспортер. "Поэтому ограничения на использование SWIFT всеми российскими банками мне кажутся маловероятными", - заключил он.
https://ria.ru/20210531/birichevskiy-1734843908.html
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россия, swift, технологии, экономика
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Отключение России
от SWIFT может привести к тому, что информационные сообщения, отправленные российскими банками, останутся без ответа, поскольку механика подобных санкций - это воздействие на иностранные организации, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
SWIFT
- международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
По словам Достова, в случае введения таких ограничений американским банкам будет запрещено открывать счета всем, кто обменивается информационными сообщениями в SWIFT с российскими финансовыми учреждениями. "Разумеется, мало кто в мире будет рисковать остаться без корсчетов в долларах", - добавил он.
"Очень важно понимать механику введения санкций – их адресатом являются не российские организации, а иностранные. Банки и фирмы, которые будут продолжать работать с подсанкционными лицами, не смогут совершать переводы в долларах, работать с американскими контрагентами", - пояснил эксперт.
"Проблема не в том, что российские банки не смогут отправлять сообщения через SWIFT, а в том, что их никто не захочет принимать", - резюмировал эксперт.
Впрочем, Достов считает, что отключение России от SWIFT может больно ударить по иностранным контрагентам, поскольку РФ - крупный экспортер. "Поэтому ограничения на использование SWIFT всеми российскими банками мне кажутся маловероятными", - заключил он.