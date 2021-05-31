https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов - РИА Новости, 31.05.2021

Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:28

2021-05-31T12:28

2021-05-31T12:28

россия

владимир лисин

новолипецкий металлургический комбинат

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций, заявил основной владелец и глава совета директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин.Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа - примерно на 100 миллиардов рублей". Он добавил, что средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов."Нахлобучить" — это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли", - передал слова Лисина РИА Новости его представитель.Он также отметил, что отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить. "Отработаем один день бесплатно, это 200 000 тонн продукции. Ни перечня, ни конкретных объектов", - резюмировал глава совета директоров НЛМК.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html

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россия, владимир лисин, новолипецкий металлургический комбинат, экономика