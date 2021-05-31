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Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов - РИА Новости, 31.05.2021
Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:28
2021-05-31T12:28
россия
владимир лисин
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций, заявил основной владелец и глава совета директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин.Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа - примерно на 100 миллиардов рублей". Он добавил, что средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов."Нахлобучить" — это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли", - передал слова Лисина РИА Новости его представитель.Он также отметил, что отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить. "Отработаем один день бесплатно, это 200 000 тонн продукции. Ни перечня, ни конкретных объектов", - резюмировал глава совета директоров НЛМК.
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россия, владимир лисин, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

12:28 31.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инициатива вице-премьера РФ Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 миллиардов рублей сверхдоходов в виде дополнительных налогов игнорирует двойной рост налоговых отчислений и рост инвестиций, заявил основной владелец и глава совета директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин.
Ранее в понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа - примерно на 100 миллиардов рублей". Он добавил, что средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.
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"Нахлобучить" — это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как "надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)". Вот, точно - чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний". Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли", - передал слова Лисина РИА Новости его представитель.
"Не считать важным, что только у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды... И при этом не замечать, что планирование и расчёты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: "Не чини то, что работает", - добавил Лисин.
Он также отметил, что отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов и готова их обеспечить. "Отработаем один день бесплатно, это 200 000 тонн продукции. Ни перечня, ни конкретных объектов", - резюмировал глава совета директоров НЛМК.
 
РоссияВладимир ЛисинНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
 
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