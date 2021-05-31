Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734876356.html
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей - РИА Новости, 31.05.2021
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:32
2021-05-31T12:46
россия
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Белоусов рассказал, как металлурги "нахлобучили государство"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/90/1556319007_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5571c898de44e8a89900fdb13dbea5a5.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что за ковидный год доходы металлургов возросли в разы. По мнению первого вице-премьера, это неплохо, как и то, что металлурги выплачивают дивиденды. Но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, — это плохо, считает Белоусов.Первый вице-премьер добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний, какой именно должна быть сумма, и подчеркнул, что металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал Белоусов.При этом он не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". По словам первого вице-премьера, такие меры уже прорабатывают или даже ввели зарубежные конкуренты — и американцы, и европейцы."Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы", — пояснил Белоусов.Поэтому, заключил он, экспортные пошлины — это крайний случай.
https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727131195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/90/1556319007_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_074b7b0b545aa90d31cd6ee7236d8844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей белоусов, экономика

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей

10:32 31.05.2021 (обновлено: 12:46 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что за ковидный год доходы металлургов возросли в разы. По мнению первого вице-премьера, это неплохо, как и то, что металлурги выплачивают дивиденды. Но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, — это плохо, считает Белоусов.

"Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа, — примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога", — сказал он.

Первый вице-премьер добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний, какой именно должна быть сумма, и подчеркнул, что металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется.
"У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал Белоусов.
Рабочий в сталеплавильном цехе Череповецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:42
Власти предлагают перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл
При этом он не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". По словам первого вице-премьера, такие меры уже прорабатывают или даже ввели зарубежные конкуренты — и американцы, и европейцы.
"Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы", — пояснил Белоусов.

Поэтому, заключил он, экспортные пошлины — это крайний случай.
 
РоссияАндрей БелоусовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния