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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей - РИА Новости, 31.05.2021
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:32
2021-05-31T10:32
2021-05-31T12:46
россия
андрей белоусов
экономика
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Белоусов рассказал, как металлурги "нахлобучили государство"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что за ковидный год доходы металлургов возросли в разы. По мнению первого вице-премьера, это неплохо, как и то, что металлурги выплачивают дивиденды. Но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, — это плохо, считает Белоусов.Первый вице-премьер добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний, какой именно должна быть сумма, и подчеркнул, что металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал Белоусов.При этом он не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". По словам первого вице-премьера, такие меры уже прорабатывают или даже ввели зарубежные конкуренты — и американцы, и европейцы."Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы", — пояснил Белоусов.Поэтому, заключил он, экспортные пошлины — это крайний случай.
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россия, андрей белоусов, экономика
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК
первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что за ковидный год доходы металлургов возросли в разы. По мнению первого вице-премьера, это неплохо, как и то, что металлурги выплачивают дивиденды. Но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, — это плохо, считает Белоусов.
"Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа, — примерно на 100 миллиардов рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога", — сказал он.
Первый вице-премьер добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний, какой именно должна быть сумма, и подчеркнул, что металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется.
"У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал Белоусов.
При этом он не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". По словам первого вице-премьера, такие меры уже прорабатывают или даже ввели зарубежные конкуренты — и американцы, и европейцы.
"Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы", — пояснил Белоусов.
Поэтому, заключил он, экспортные пошлины — это крайний случай.