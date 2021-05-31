https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734876356.html

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей - РИА Новости, 31.05.2021

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей

В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:32

2021-05-31T10:32

2021-05-31T12:46

россия

андрей белоусов

экономика

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Белоусов рассказал, как металлурги "нахлобучили государство"

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В прошлом году российские металлурги получили сверхдоходы порядка 100 миллиардов рублей и теперь должны вернуть эти средства в бюджет, заявил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.Он не стал называть конкретные компании, но отметил, что за ковидный год доходы металлургов возросли в разы. По мнению первого вице-премьера, это неплохо, как и то, что металлурги выплачивают дивиденды. Но то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с мировым ростом, — это плохо, считает Белоусов.Первый вице-премьер добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний, какой именно должна быть сумма, и подчеркнул, что металлурги понимают, что средства в бюджет вернуть придется. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать", — сказал Белоусов.При этом он не поддерживает введение гибкой экспортной пошлины на металлургическую продукцию по аналогии с "зерновым демпфером". По словам первого вице-премьера, такие меры уже прорабатывают или даже ввели зарубежные конкуренты — и американцы, и европейцы."Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам делать то, что они собираются делать, с некоторым трудом, скажем так, собирая информацию о том, как мы, чего и как, аргументы", — пояснил Белоусов.Поэтому, заключил он, экспортные пошлины — это крайний случай.

https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727131195.html

россия

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россия, андрей белоусов, экономика