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В Подмосковье создана нормативная база по утилизации стройотходов
В Подмосковье создана нормативная база по утилизации стройотходов - РИА Новости, 31.05.2021
В Подмосковье создана нормативная база по утилизации стройотходов
Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на совещании с губернатором Андреем Воробьевым рассказал о созданной в регионе нормативной РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:38
2021-05-31T16:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на совещании с губернатором Андреем Воробьевым рассказал о созданной в регионе нормативной базе, чтобы начать цивилизованную работу со строительными отходами, сообщил телеканал "360".По словам Разина, всем участникам рынка необходимо принять новую идеологию. "Важно разделять строительные отходы, выделять максимальное количество полезных фракций, возвращать их в повторное применение и минимизировать долю захораниваемых строительных отходов", – подчеркнул глава ведомства.Помимо прочего нужно создать современную инфраструктуру для переработки строительного мусора и тщательно контролировать перемещение всех отходов в Подмосковье в режиме онлайн. Разин подчеркнул, что сортировать отходы выгодно для застройщиков. Он пояснил, что тонна отсортированных строительных отходов обходится компании практически в четыре раза дешевле, чем неотсортированных. "В первую очередь это строительные отходы, которые неотсортированные. У нас уже 11 площадок (КПО — прим. ред.) для такого мусора работает, а до конца года их будет 15", – отметил Разин.Также он добавил, что строительные отходы включают в себя грунты. Для них в регионе уже созданы 29 площадок.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье создана нормативная база по утилизации стройотходов

16:38 31.05.2021 (обновлено: 16:39 31.05.2021)
 
© Александр КряжевУборка мусора после сноса здания
Уборка мусора после сноса здания
© Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин на совещании с губернатором Андреем Воробьевым рассказал о созданной в регионе нормативной базе, чтобы начать цивилизованную работу со строительными отходами, сообщил телеканал "360".
По словам Разина, всем участникам рынка необходимо принять новую идеологию.
"Важно разделять строительные отходы, выделять максимальное количество полезных фракций, возвращать их в повторное применение и минимизировать долю захораниваемых строительных отходов", подчеркнул глава ведомства.
Помимо прочего нужно создать современную инфраструктуру для переработки строительного мусора и тщательно контролировать перемещение всех отходов в Подмосковье в режиме онлайн.
Разин подчеркнул, что сортировать отходы выгодно для застройщиков. Он пояснил, что тонна отсортированных строительных отходов обходится компании практически в четыре раза дешевле, чем неотсортированных.
"В первую очередь это строительные отходы, которые неотсортированные. У нас уже 11 площадок (КПО — прим. ред.) для такого мусора работает, а до конца года их будет 15", отметил Разин.
Также он добавил, что строительные отходы включают в себя грунты. Для них в регионе уже созданы 29 площадок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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