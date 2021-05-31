https://ria.ru/20210531/stroitelstvo-1734878013.html

Китай завершил строительство одной из крупнейших в мире ГЭС

Китай завершил строительство одной из крупнейших в мире ГЭС - РИА Новости, 31.05.2021

Китай завершил строительство одной из крупнейших в мире ГЭС

Китай достроил вторую в мире по величине ГЭС – станцию "Байхэтань" на верхнем притоке Янцзы, реке Цзиньша. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:44

2021-05-31T10:44

2021-05-31T11:13

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 31 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай достроил вторую в мире по величине ГЭС – станцию "Байхэтань" на верхнем притоке Янцзы, реке Цзиньша. Возведение основных конструкций завершено в понедельник 31 мая, а первый генератор будет запущен 1 июля, сообщили операторы проекта. Полная сдача ГЭС в эксплуатацию намечена на конец 2022 года.Общая установленная мощность "Байхэтань" составит 16 миллионов КВт, ежегодно станция будет вырабатывать до 62 миллиарда КВт/ч электроэнергии. По этому показателю она будет уступать лишь мировому рекордсмену – крупнейшей в мире ГЭС "Три ущелья" на реке Янцзы, которая в 2020 году выработала 103,1 миллиарда КВт/ч электричества, обновив мировой рекорд генерации энергии на отдельно взятой гидроэлектростанции.Работа ГЭС "Байхэтань" позволит сократить ежегодные эмиссии углекислого газа в КНР на 51,6 миллиона тонн. При ее возведении были использованы новейшие технологии. Так, здесь установлен первый и единственный в мире лопастной генератор мощностью в миллион КВт. Ажиотаж среди интернет-пользователей вызвала нулевая вибрация этого огромного агрегата. По сети разлетелось видео с монеткой, спокойно стоящей ребром на крышке блока, в котором мощный генератор вращается со скоростью 111 оборотов в минуту.

https://ria.ru/20210527/garmoniya-1734459622.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика