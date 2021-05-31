Как, зачем и от чего страховать загородный дом

Загородные дома подвергаются опасности больше, чем городская квартира. Это – пожары, стихийные бедствия (ураган, град, паводок), кражи . Дачи часто остаются без присмотра, и у хозяев нет возможности быстро среагировать на происшествие.

Поэтому россияне все чаще задумываются о страховании своего дома, дачи или коттеджа. Страховка обеспечит финансовую защиту дома, бани, гаража, других строений на участке при наступлении непредвиденных обстоятельств. Страхование недвижимости может обойтись всего в несколько тысяч рублей, а выплаты покрывают ущерб на сотни тысяч и даже миллионы рублей.