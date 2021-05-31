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Как, зачем и от чего страховать загородный дом
Как, зачем и от чего страховать загородный дом - РИА Новости, 31.05.2021
Как, зачем и от чего страховать загородный дом
Дом за городом позволяет наслаждаться тишиной и близостью к природе. Иметь свой уютный домик – большое счастье вне зависимости от его размеров или удобств... РИА Новости, 31.05.2021
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Дом за городом позволяет наслаждаться тишиной и близостью к природе. Иметь свой уютный домик – большое счастье вне зависимости от его размеров или удобств. Вместе с компанией ПАО СК "Росгосстрах" разбираемся как надежно обезопасить свое имущество, и какие риски нужно учитывать при этом владельцам загородной недвижимости.
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РИА Новости
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#партнерскийматериал, росгосстрах
Партнерский материал

Как, зачем и от чего страховать загородный дом

00:01 31.05.2021 (обновлено: 09:40 31.05.2021)
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкДача в садовом товариществе "Север"
Дача в садовом товариществе Север - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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Дом за городом позволяет наслаждаться тишиной и близостью к природе. Иметь свой уютный домик – большое счастье вне зависимости от его размеров или удобств. Вместе с компанией ПАО СК "Росгосстрах" разбираемся как надежно обезопасить свое имущество, и какие риски нужно учитывать при этом владельцам загородной недвижимости.
Комфортабельные коттеджи комплекса отдыха Завидово в Тверской области
1. Что такое страхование дома и зачем оно нужно

Загородные дома подвергаются опасности больше, чем городская квартира. Это – пожары, стихийные бедствия (ураган, град, паводок), кражи . Дачи часто остаются без присмотра, и у хозяев нет возможности быстро среагировать на происшествие.

Поэтому россияне все чаще задумываются о страховании своего дома, дачи или коттеджа. Страховка обеспечит финансовую защиту дома, бани, гаража, других строений на участке при наступлении непредвиденных обстоятельств. Страхование недвижимости может обойтись всего в несколько тысяч рублей, а выплаты покрывают ущерб на сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Дачный отдых москвичей
2. От чего стоит страховать загородный дом

Основные риски: пожары, стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. Самый разрушительный по последствиям страховой случай – пожар. Если рядом водоем - лучше застраховать риск затопления. А страхование от залива возместит стоимость ущерба.

Застраховать можно строение и имущество: защитить дом от воров, от ущерба, нанесенного сильным ветром или ливневыми дождями; от короткого замыкания или вырвавшейся из печи искры; взрыва газового оборудования и даже от падения дерева или иного объекта, например метеорита. Ведь было же такое в Челябинской области… В жизни случается всякое.

Строительство коттеджей в дачном поселке Славенка Истринского района, Московской области
3. Какой должна быть "идеальная" страховая компания

Главное при выборе страховщика - его надежность, стабильность, масштабы, положение на рынке, репутация. У хорошей компании - большая сеть офисов и агентов, богатая история работы на рынке, большое число клиентов, современный и удобный сайт.

Второе правило - условия страхования. Основные риски страхуют почти все компании, но комплексные продукты и условия у них различны. Надо внимательно читать договор, обращая особое внимание на исключения – чем их меньше, тем выгоднее для вас.

"Идеальная" компания предложит оптимальный по цене вариант страхования.

В офисе страховой компании Росгосстрах
4. Как оформить страховку

В оформлении страховки на частный дом нет ничего сложного. Ее можно купить онлайн, у агента или в офисе страховой компании. После выбора страховщика подготовьте документы на дом, паспорт. Для максимально точной оценки потребуется осмотр, но можно выбрать типовые безосмотровые программы. Затем подписывается договор и выдается полис.

Самый простой способ - оформить полис онлайн или пригласить агента.

Денежные купюры и монеты
5. Сколько стоит полис страхования

Цена полиса зависит от целого ряда факторов. Во-первых, учитывается набор страхуемых рисков. Немаловажную роль играет стоимость загородного дома, наличие имущества и оборудования, качество отделки, а также местоположение объекта.

Важно учесть все нюансы и определить, какие риски наиболее актуальны именно в вашем случае. Так, страхование деревянного дома обойдется дороже каменного. Цена полиса будет ниже, если дом поставлен на охрану.

Наводнение в Тюменской области, весна 1979 года.
6. Что делать, если наступил страховой случай

Главное - не паниковать. Если есть возможность, попытаться спасти часть имущества. Обязательно сообщите в страховую компанию о наступлении страхового случая. Там подскажут алгоритм дальнейших действий для получения выплаты.

При этом важно зафиксировать картину событий на фото и описать ущерб. Ни в коем случае не устраняйте повреждения до обращения в страховую компанию. Это может затруднить возмещение ущерба. Страховая проверит документы и перечислит деньги за потерянное имущество. Обычно решение по выплатам принимается в срок от 5 до 20 дней.

Росгосстрах
7. Страхование недвижимости в "Росгосстрахе"

ПАО СК "Росгосстрах" предлагает разные программы страхования недвижимости – можно выбрать как полный набор рисков, так и наиболее актуальный для вас. Включить в пакет сервисные услуги. Например, услуги электрика или сантехника, юридическую консультацию. А в премиум пакете – и телемедицину. В среднем выплаты по страховому случаю по недвижимости и имуществу в 2020 году занимали в "Росгосстрахе" 8 календарных дней за счет электронного документооборота, дистанционной подачи заявлений и разрешения клиентам проводить самостоятельный осмотр повреждений. Вызов эксперта обязателен только после пожара.

 
Росгосстрах
 
 
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