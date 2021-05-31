Как, зачем и от чего страховать загородный дом
Загородные дома подвергаются опасности больше, чем городская квартира. Это – пожары, стихийные бедствия (ураган, град, паводок), кражи . Дачи часто остаются без присмотра, и у хозяев нет возможности быстро среагировать на происшествие.
Поэтому россияне все чаще задумываются о страховании своего дома, дачи или коттеджа. Страховка обеспечит финансовую защиту дома, бани, гаража, других строений на участке при наступлении непредвиденных обстоятельств. Страхование недвижимости может обойтись всего в несколько тысяч рублей, а выплаты покрывают ущерб на сотни тысяч и даже миллионы рублей.
Основные риски: пожары, стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц. Самый разрушительный по последствиям страховой случай – пожар. Если рядом водоем - лучше застраховать риск затопления. А страхование от залива возместит стоимость ущерба.
Застраховать можно строение и имущество: защитить дом от воров, от ущерба, нанесенного сильным ветром или ливневыми дождями; от короткого замыкания или вырвавшейся из печи искры; взрыва газового оборудования и даже от падения дерева или иного объекта, например метеорита. Ведь было же такое в Челябинской области… В жизни случается всякое.
Главное при выборе страховщика - его надежность, стабильность, масштабы, положение на рынке, репутация. У хорошей компании - большая сеть офисов и агентов, богатая история работы на рынке, большое число клиентов, современный и удобный сайт.
Второе правило - условия страхования. Основные риски страхуют почти все компании, но комплексные продукты и условия у них различны. Надо внимательно читать договор, обращая особое внимание на исключения – чем их меньше, тем выгоднее для вас.
"Идеальная" компания предложит оптимальный по цене вариант страхования.
В оформлении страховки на частный дом нет ничего сложного. Ее можно купить онлайн, у агента или в офисе страховой компании. После выбора страховщика подготовьте документы на дом, паспорт. Для максимально точной оценки потребуется осмотр, но можно выбрать типовые безосмотровые программы. Затем подписывается договор и выдается полис.
Самый простой способ - оформить полис онлайн или пригласить агента.
Цена полиса зависит от целого ряда факторов. Во-первых, учитывается набор страхуемых рисков. Немаловажную роль играет стоимость загородного дома, наличие имущества и оборудования, качество отделки, а также местоположение объекта.
Важно учесть все нюансы и определить, какие риски наиболее актуальны именно в вашем случае. Так, страхование деревянного дома обойдется дороже каменного. Цена полиса будет ниже, если дом поставлен на охрану.
Главное - не паниковать. Если есть возможность, попытаться спасти часть имущества. Обязательно сообщите в страховую компанию о наступлении страхового случая. Там подскажут алгоритм дальнейших действий для получения выплаты.
При этом важно зафиксировать картину событий на фото и описать ущерб. Ни в коем случае не устраняйте повреждения до обращения в страховую компанию. Это может затруднить возмещение ущерба. Страховая проверит документы и перечислит деньги за потерянное имущество. Обычно решение по выплатам принимается в срок от 5 до 20 дней.
ПАО СК "Росгосстрах" предлагает разные программы страхования недвижимости – можно выбрать как полный набор рисков, так и наиболее актуальный для вас. Включить в пакет сервисные услуги. Например, услуги электрика или сантехника, юридическую консультацию. А в премиум пакете – и телемедицину. В среднем выплаты по страховому случаю по недвижимости и имуществу в 2020 году занимали в "Росгосстрахе" 8 календарных дней за счет электронного документооборота, дистанционной подачи заявлений и разрешения клиентам проводить самостоятельный осмотр повреждений. Вызов эксперта обязателен только после пожара.