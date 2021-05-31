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В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой

В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 31.05.2021

В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, один человек погиб, один пострадал, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:18

2021-05-31T08:18

2021-05-31T08:52

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приволжский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, один человек погиб, один пострадал, сообщает ГУМЧС России по региону."В 7.06 в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе, автодорога "село Образцово-Травино - город Астрахань" произошло ДТП с участием пассажирской газели и легкового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Розлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что в аварии погиб мужчина 1945 года рождения, женщина 1948 года рождения госпитализирована.

россия

приволжский район

астраханская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжский район, астраханская область, происшествия