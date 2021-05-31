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В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой
В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 31.05.2021
В Астраханской области один человек погиб в ДТП с маршруткой
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, один человек погиб, один пострадал, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:18
2021-05-31T08:18
2021-05-31T08:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приволжский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, один человек погиб, один пострадал, сообщает ГУМЧС России по региону."В 7.06 в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что в Приволжском районе, автодорога "село Образцово-Травино - город Астрахань" произошло ДТП с участием пассажирской газели и легкового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.Розлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что в аварии погиб мужчина 1945 года рождения, женщина 1948 года рождения госпитализирована.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжский район, астраханская область, происшествия