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Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране

Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране - РИА Новости, 31.05.2021

Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране

Иорданские власти заинтересованы в дополнительных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", она пользуется спросом в королевстве, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:26

2021-05-31T16:26

2021-05-31T16:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

иордания

в мире

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АММАН, 31 мая - РИА Новости. Иорданские власти заинтересованы в дополнительных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", она пользуется спросом в королевстве, заявил РИА Новости посол РФ в Аммане Глеб Десятников.По словам главы дипмиссии, в Иорданию сейчас регулярно поступают партии российской вакцины, увеличение объемов станет возможным после заключения прямого контракта между властями Иордании и РФПИ."Иорданские партнеры высказывают заинтересованность в приобретении дополнительных партий нашей вакцины, которая пользуется неплохим спросом в королевстве", - заявил Десятников.С начала пандемии в Иордании выявлены более 735 тысяч случаев заражения COVID-19, более 9452 инфицированных скончались.Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V". В апреле минздрав Иордании сообщил о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

россия

иордания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, иордания, в мире