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Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране
Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране - РИА Новости, 31.05.2021
Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране
Иорданские власти заинтересованы в дополнительных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", она пользуется спросом в королевстве, заявил РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:26
2021-05-31T16:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
иордания
в мире
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АММАН, 31 мая - РИА Новости. Иорданские власти заинтересованы в дополнительных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", она пользуется спросом в королевстве, заявил РИА Новости посол РФ в Аммане Глеб Десятников.По словам главы дипмиссии, в Иорданию сейчас регулярно поступают партии российской вакцины, увеличение объемов станет возможным после заключения прямого контракта между властями Иордании и РФПИ."Иорданские партнеры высказывают заинтересованность в приобретении дополнительных партий нашей вакцины, которая пользуется неплохим спросом в королевстве", - заявил Десятников.С начала пандемии в Иордании выявлены более 735 тысяч случаев заражения COVID-19, более 9452 инфицированных скончались.Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V". В апреле минздрав Иордании сообщил о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, иордания, в мире

Посол России в Иордании рассказал о спросе на "Спутник V" в стране

16:26 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрепарат Sputnik V
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АММАН, 31 мая - РИА Новости. Иорданские власти заинтересованы в дополнительных поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", она пользуется спросом в королевстве, заявил РИА Новости посол РФ в Аммане Глеб Десятников.
По словам главы дипмиссии, в Иорданию сейчас регулярно поступают партии российской вакцины, увеличение объемов станет возможным после заключения прямого контракта между властями Иордании и РФПИ.
"Иорданские партнеры высказывают заинтересованность в приобретении дополнительных партий нашей вакцины, которая пользуется неплохим спросом в королевстве", - заявил Десятников.
С начала пандемии в Иордании выявлены более 735 тысяч случаев заражения COVID-19, более 9452 инфицированных скончались.
Кампания по массовой вакцинации стартовала в королевстве 13 января. К использованию была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Sinopharm, и вакцина Pfizer/BioNTech. В марте 2021 года регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской "Спутник V". В апреле минздрав Иордании сообщил о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийИорданияВ мире
 
 
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