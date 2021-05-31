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Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу
Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу - РИА Новости, 31.05.2021
Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу
Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула в 14.00 (15.00 мск) территорию российской дипмиссии в РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:32
2021-05-31T17:56
россия
чехия
прага
в мире
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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула в 14.00 (15.00 мск) территорию российской дипмиссии в Праге и направилась на автобусах в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.Россияне покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала российских загранучреждений в Праге и чешских в Москве - до семи дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.Позже представитель российской дипмиссии Мария Семенова сообщила, что последняя группа сотрудников российских загранучреждений в Праге вылетела в 16.00 (17.00 мск) в Москву.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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россия, чехия, прага, в мире

Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу

15:32 31.05.2021 (обновлено: 17:56 31.05.2021)
 
© REUTERS / David W. CernyПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / David W. Cerny
Читать ria.ru в
ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула в 14.00 (15.00 мск) территорию российской дипмиссии в Праге и направилась на автобусах в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.
Россияне покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала российских загранучреждений в Праге и чешских в Москве - до семи дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.
Позже представитель российской дипмиссии Мария Семенова сообщила, что последняя группа сотрудников российских загранучреждений в Праге вылетела в 16.00 (17.00 мск) в Москву.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 08:00
"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
 
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