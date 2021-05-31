https://ria.ru/20210531/sokraschenie-1734948121.html

Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу

Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу - РИА Новости, 31.05.2021

Последняя группа сокращенных сотрудников посольства России покинула Прагу

Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула в 14.00 (15.00 мск) территорию российской дипмиссии в РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:32

2021-05-31T15:32

2021-05-31T17:56

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чехия

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ПРАГА, 31 мая – РИА Новости. Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула в 14.00 (15.00 мск) территорию российской дипмиссии в Праге и направилась на автобусах в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.Россияне покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала российских загранучреждений в Праге и чешских в Москве - до семи дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.Позже представитель российской дипмиссии Мария Семенова сообщила, что последняя группа сотрудников российских загранучреждений в Праге вылетела в 16.00 (17.00 мск) в Москву.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html

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россия, чехия, прага, в мире