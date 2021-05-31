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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210531/smeshariki-1734962308.html
К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск
К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск - РИА Новости, 31.05.2021
К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск
Специальный выпуск "Смешариков" в вертикальном формате, адаптированный к просмотру на телефоне, появится в сети 1 июня к 18-летию анимационного сериала,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:27
2021-05-31T16:27
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Специальный выпуск "Смешариков" в вертикальном формате, адаптированный к просмотру на телефоне, появится в сети 1 июня к 18-летию анимационного сериала, сообщила пресс-служба группы компаний "Рики"."На КиноПоиск HD 1 июня выйдет вертикальная серия анимационного проекта "Смешарики" от ГК "Рики". Спецэпизод будет доступен в мобильном приложении и выпущен к 18-летию мультсериала", - говорится в сообщении пресс-службы.Серия будет называться "Паранормальное приключение" и будет снята от первого лица в жанре триллера. Сюжет расскажет о том, как Крош и Ежик решили найти Снежного человека и снять об этом документальный фильм."Мы знаем, что многие зрители предпочитают смотреть "Смешариков" с экрана телефона, потому решили обыграть этот момент, сделав нашим зрителям необычный подарок к 18-летию бренда. Сценарий и сюжет серии разрабатывался специально под вертикальный формат", - рассказала генпродюсер "Рики" Юлия Николаева, которую процитировали в пресс-службе.
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новости культуры, кинопоиск, смешарики

К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск

16:27 31.05.2021
 
© Фото : предоставлено КиноПоискомПостер нового сезона мультсериала "Смешарики"
Постер нового сезона мультсериала Смешарики - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : предоставлено КиноПоиском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Специальный выпуск "Смешариков" в вертикальном формате, адаптированный к просмотру на телефоне, появится в сети 1 июня к 18-летию анимационного сериала, сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".
"На КиноПоиск HD 1 июня выйдет вертикальная серия анимационного проекта "Смешарики" от ГК "Рики". Спецэпизод будет доступен в мобильном приложении и выпущен к 18-летию мультсериала", - говорится в сообщении пресс-службы.
Серия будет называться "Паранормальное приключение" и будет снята от первого лица в жанре триллера. Сюжет расскажет о том, как Крош и Ежик решили найти Снежного человека и снять об этом документальный фильм.
"Мы знаем, что многие зрители предпочитают смотреть "Смешариков" с экрана телефона, потому решили обыграть этот момент, сделав нашим зрителям необычный подарок к 18-летию бренда. Сценарий и сюжет серии разрабатывался специально под вертикальный формат", - рассказала генпродюсер "Рики" Юлия Николаева, которую процитировали в пресс-службе.
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