https://ria.ru/20210531/smeshariki-1734962308.html

К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск

К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск - РИА Новости, 31.05.2021

К 18-летию "Смешариков" в Сети появится вертикальный спецвыпуск

Специальный выпуск "Смешариков" в вертикальном формате, адаптированный к просмотру на телефоне, появится в сети 1 июня к 18-летию анимационного сериала,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:27

2021-05-31T16:27

2021-05-31T16:27

культура

новости культуры

кинопоиск

смешарики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570360299_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cca60e138e12526f378c4e92aa1e705e.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Специальный выпуск "Смешариков" в вертикальном формате, адаптированный к просмотру на телефоне, появится в сети 1 июня к 18-летию анимационного сериала, сообщила пресс-служба группы компаний "Рики"."На КиноПоиск HD 1 июня выйдет вертикальная серия анимационного проекта "Смешарики" от ГК "Рики". Спецэпизод будет доступен в мобильном приложении и выпущен к 18-летию мультсериала", - говорится в сообщении пресс-службы.Серия будет называться "Паранормальное приключение" и будет снята от первого лица в жанре триллера. Сюжет расскажет о том, как Крош и Ежик решили найти Снежного человека и снять об этом документальный фильм."Мы знаем, что многие зрители предпочитают смотреть "Смешариков" с экрана телефона, потому решили обыграть этот момент, сделав нашим зрителям необычный подарок к 18-летию бренда. Сценарий и сюжет серии разрабатывался специально под вертикальный формат", - рассказала генпродюсер "Рики" Юлия Николаева, которую процитировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20200601/1572165835.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кинопоиск, смешарики