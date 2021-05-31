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Депутат объяснила появление публикаций о слежке США за Меркель
Депутат объяснила появление публикаций о слежке США за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021
Депутат объяснила появление публикаций о слежке США за Меркель
Публикация в немецких СМИ информации о слежке со стороны США за канцлером Германии Меркель и президентом ФРГ Штайнмайером свидетельствует о сильном недовольстве РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T22:12
2021-05-31T22:12
россия
allseas
матиас крузе
северный поток — 2
эдвард сноуден
газпром
госдума рф
джо байден
сша
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Публикация в немецких СМИ информации о слежке со стороны США за канцлером Германии Меркель и президентом ФРГ Штайнмайером свидетельствует о сильном недовольстве немцами вмешательством Соединенных Штатов в сферу энергетического сотрудничества, в том числе в вопрос достройки "Северного потока-2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Комментируя РИА Новости данное сообщение, Елена Панина отметила, что тема слежки США за немецкими политиками активно обсуждалась вплоть до 2013 года, когда с разоблачениями АНБ выступил бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден."Однако затем подобные сообщения исчезли из западных СМИ. Причина, видимо, была не в отказе спецслужб США от подобной практики, а в тотальном табуировании этой темы в западных медиа. Любопытно, что как раз именно с этого момента на Западе началась активно раскручиваться тема "российских агентов", поиски которых стали напоминать симптомы паранойи", - сказала Панина.По ее мнению, то, что сообщения о слежке США за союзником появились вновь в немецких СМИ, "говорит о том, что чаша терпения немцев переполнена"."Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений, в том числе в вопрос достройки "Северного потока-2"… Сенсацией, таким образом, стали не столько разоблачения немецких журналистов, сколько тот факт, что именно сейчас немецкие СМИ решились их обнародовать. В Германии дают понять, что устали от назойливой "опеки" со стороны США", - полагает депутат Госдумы.Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. США 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2". Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html
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россия, allseas, матиас крузе , северный поток — 2, эдвард сноуден, газпром, госдума рф, джо байден, сша, украина

Депутат объяснила появление публикаций о слежке США за Меркель

22:12 31.05.2021
 
© REUTERS / Francisco Seco/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель. 24 мая 2021 года
Канцлер Германии Ангела Меркель. 24 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / Francisco Seco/Pool
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Публикация в немецких СМИ информации о слежке со стороны США за канцлером Германии Меркель и президентом ФРГ Штайнмайером свидетельствует о сильном недовольстве немцами вмешательством Соединенных Штатов в сферу энергетического сотрудничества, в том числе в вопрос достройки "Северного потока-2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, АНБ США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
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Комментируя РИА Новости данное сообщение, Елена Панина отметила, что тема слежки США за немецкими политиками активно обсуждалась вплоть до 2013 года, когда с разоблачениями АНБ выступил бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден.
"Однако затем подобные сообщения исчезли из западных СМИ. Причина, видимо, была не в отказе спецслужб США от подобной практики, а в тотальном табуировании этой темы в западных медиа. Любопытно, что как раз именно с этого момента на Западе началась активно раскручиваться тема "российских агентов", поиски которых стали напоминать симптомы паранойи", - сказала Панина.
По ее мнению, то, что сообщения о слежке США за союзником появились вновь в немецких СМИ, "говорит о том, что чаша терпения немцев переполнена".
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"Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений, в том числе в вопрос достройки "Северного потока-2"… Сенсацией, таким образом, стали не столько разоблачения немецких журналистов, сколько тот факт, что именно сейчас немецкие СМИ решились их обнародовать. В Германии дают понять, что устали от назойливой "опеки" со стороны США", - полагает депутат Госдумы.
Президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. США 20 мая заявили, что в своих национальных интересах отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока 2". Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
 
РоссияAllseasМатиас КрузеСеверный поток — 2Эдвард СноуденГазпромГосдума РФДжо БайденСШАУкраина
 
 
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