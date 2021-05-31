Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада
1 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияда ХАДДАДА.
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На президентских выборах в Сирии, состоявшихся 26 мая, действующий глава государства Башар Асад получил поддержку 95,1% избирателей.
В какой атмосфере проходило голосование? Каков процент явки избирателей? Какое политическое значение имеет убедительная победа президента Асада? Как она поможет в решении многочисленных проблем, стоящих перед разрушенной десятилетием войны страной?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
На президентских выборах в Сирии, состоявшихся 26 мая, действующий глава государства Башар Асад получил поддержку 95,1% избирателей.
В какой атмосфере проходило голосование? Каков процент явки избирателей? Какое политическое значение имеет убедительная победа президента Асада? Как она поможет в решении многочисленных проблем, стоящих перед разрушенной десятилетием войны страной?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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