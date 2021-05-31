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Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада

Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада - РИА Новости, 31.05.2021

Онлайн-конференция посла Сирии в России Рияда Хаддада

1 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияда ХАДДАДА.

2021-05-31T14:08

2021-05-31T14:08

2021-05-31T14:08

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Задать вопросНа президентских выборах в Сирии, состоявшихся 26 мая, действующий глава государства Башар Асад получил поддержку 95,1% избирателей. В какой атмосфере проходило голосование? Каков процент явки избирателей? Какое политическое значение имеет убедительная победа президента Асада? Как она поможет в решении многочисленных проблем, стоящих перед разрушенной десятилетием войны страной?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы