https://ria.ru/20210531/shveytsariya-1734959762.html

В Швейцарии планируют смягчить правила въезда для туристов

В Швейцарии планируют смягчить правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.05.2021

В Швейцарии планируют смягчить правила въезда для туристов

Федеральный совет Швейцарии предложил правительству снять карантинные обязательства для въезжающих туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса или... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:20

2021-05-31T16:20

2021-05-31T16:20

туризм

коронавирус covid-19

туристы

новости - туризм

швейцария

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии предложил правительству снять карантинные обязательства для въезжающих туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших им, сообщает "Турпром". Такую меру могут ввести на шесть месяцев в рамках завершения четвертого этапа отмены ограничений.Но, как и многие страны ЕС, Швейцария признала только вакцины, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Российского препарата "Спутник V" среди них нет — это значит, что наши путешественники не попадают под освобождение от обязательного карантина по прибытии в Швейцарию.Отмечается, что правило о свободном въезде не будет распространяться на гостей, прибывающих из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией, даже если поставлены обе прививки от коронавируса.Поскольку в мае было снято больше ограничений, чем первоначально планировалось, Швейцария теперь намерена провести еще один этап повторного открытия до начала летних каникул.Ожидается, что при поддержке провинций следующий пакет мер по ослаблению антикоронавирусных мер будет развернут 11 июня, решение по нему примут 23 или 30 июня. Новые правила вступят в силу с 1 июля. В частности, планируется постепенное снятие ограничений на проведение мероприятий.

https://ria.ru/20210530/sviridova-1734454584.html

швейцария

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коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, швейцария