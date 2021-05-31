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В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран
В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран - РИА Новости, 31.05.2021
В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран
Вакцинированные граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в ЕС, соответствующий механизм уже разрабатывается, сообщил еврокомиссар по юридическим... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:27
2021-05-31T14:58
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дидье рейндерс
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Вакцинированные граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в ЕС, соответствующий механизм уже разрабатывается, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."Что касается выходцев из третьих стран, то, если они прибывают в ЕС с подтверждением вакцинации, они также могут получить доступ к COVID-сертификату ЕС, чтобы путешествовать внутри Евросоюза. Такой механизм готовится", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Рейндерс подчеркнул, что это станет возможным только после открытия внешних границ, пока речь идет только о внутреннем туризме в Евросоюзе. "Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах", - добавил еврокомиссар.
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туризм, коронавирус covid-19, дидье рейндерс, брюссель, евросоюз, в мире

В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран

14:27 31.05.2021 (обновлено: 14:58 31.05.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Вакцинированные граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в ЕС, соответствующий механизм уже разрабатывается, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
"Что касается выходцев из третьих стран, то, если они прибывают в ЕС с подтверждением вакцинации, они также могут получить доступ к COVID-сертификату ЕС, чтобы путешествовать внутри Евросоюза. Такой механизм готовится", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Рейндерс подчеркнул, что это станет возможным только после открытия внешних границ, пока речь идет только о внутреннем туризме в Евросоюзе. "Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах", - добавил еврокомиссар.
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19Дидье РейндерсБрюссельЕвросоюзВ мире
 
 
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