https://ria.ru/20210531/sertifikat-1734931027.html
В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран
В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран - РИА Новости, 31.05.2021
В ЕС одобрили выдачу COVID-сертификата жителям третьих стран
Вакцинированные граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в ЕС, соответствующий механизм уже разрабатывается, сообщил еврокомиссар по юридическим... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:27
2021-05-31T14:27
2021-05-31T14:58
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
дидье рейндерс
брюссель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Вакцинированные граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в ЕС, соответствующий механизм уже разрабатывается, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс."Что касается выходцев из третьих стран, то, если они прибывают в ЕС с подтверждением вакцинации, они также могут получить доступ к COVID-сертификату ЕС, чтобы путешествовать внутри Евросоюза. Такой механизм готовится", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.Рейндерс подчеркнул, что это станет возможным только после открытия внешних границ, пока речь идет только о внутреннем туризме в Евросоюзе. "Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах", - добавил еврокомиссар.
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, коронавирус covid-19, дидье рейндерс, брюссель, евросоюз, в мире