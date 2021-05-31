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Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью

Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью - РИА Новости, 31.05.2021

Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью

В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:40

2021-05-31T14:40

2021-05-31T15:31

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

щелково

происшествия

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета.На записи видно, как сотрудник СК работает на месте преступления. Он проверяет все поверхности в доме с помощью ультрафиолетовой лампы. Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. В квартире обнаружили тела 40-летней женщины, двух детей 17 и 11 лет с многочисленными колото-резаными ранениями, а также 42-летнего мужчины "без видимых повреждений", рядом с которым лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты. Следователи изъяли с места происшествия гаджеты погибших, ножи и другие улики. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Кроме того, планируется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

московская область (подмосковье)

щелково

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), щелково, происшествия