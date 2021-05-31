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Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью
Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью - РИА Новости, 31.05.2021
Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью
В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:40
2021-05-31T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета.На записи видно, как сотрудник СК работает на месте преступления. Он проверяет все поверхности в доме с помощью ультрафиолетовой лампы. Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. В квартире обнаружили тела 40-летней женщины, двух детей 17 и 11 лет с многочисленными колото-резаными ранениями, а также 42-летнего мужчины "без видимых повреждений", рядом с которым лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты. Следователи изъяли с места происшествия гаджеты погибших, ножи и другие улики. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Кроме того, планируется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), щелково, происшествия

Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью

14:40 31.05.2021 (обновлено: 15:31 31.05.2021)
 
© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСотрудник ГСУ СК России по Московской области на месте убийства семьи из четырех человек в Щелково
Сотрудник ГСУ СК России по Московской области на месте убийства семьи из четырех человек в Щелково - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета.
На записи видно, как сотрудник СК работает на месте преступления. Он проверяет все поверхности в доме с помощью ультрафиолетовой лампы.
Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. В квартире обнаружили тела 40-летней женщины, двух детей 17 и 11 лет с многочисленными колото-резаными ранениями, а также 42-летнего мужчины "без видимых повреждений", рядом с которым лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты.
Следователи изъяли с места происшествия гаджеты погибших, ножи и другие улики. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Кроме того, планируется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ЩелковоПроисшествия
 
 
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