https://ria.ru/20210531/schelkovo-1734934852.html
Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью
Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью - РИА Новости, 31.05.2021
Опубликовано видео из подмосковной квартиры, где убили семью
В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:40
2021-05-31T14:40
2021-05-31T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734880026_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_06e3b7d4b96ba63427ee74ba7b60ee61.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Сети появились кадры из квартиры в Щелково, где накануне нашли тела четырех человек. Ролик опубликовало подмосковное управление Следственного комитета.На записи видно, как сотрудник СК работает на месте преступления. Он проверяет все поверхности в доме с помощью ультрафиолетовой лампы. Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело об убийстве. В квартире обнаружили тела 40-летней женщины, двух детей 17 и 11 лет с многочисленными колото-резаными ранениями, а также 42-летнего мужчины "без видимых повреждений", рядом с которым лежала пустая бутылка из-под уксусной кислоты. Следователи изъяли с места происшествия гаджеты погибших, ножи и другие улики. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Кроме того, планируется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
московская область (подмосковье)
щелково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734880026_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c2087db76ca1ed55d6a559c93e9c7f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), щелково, происшествия