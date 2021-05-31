https://ria.ru/20210531/sbor-1734874320.html

Семье Гепаловых удалось собрать 160 млн рублей на лечение сына со СМА

Семье Гепаловых удалось собрать 160 млн рублей на лечение сына со СМА - РИА Новости, 31.05.2021

Семье Гепаловых удалось собрать 160 млн рублей на лечение сына со СМА

Семье Гепаловых удалось с помощью общественности и бизнеса собрать необходимую сумму - 160 миллионов рублей - для лечения двухлетнего сына Кости, страдающего... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:21

2021-05-31T10:21

2021-05-31T10:21

россия

александр осипов

алишер усманов

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Семье Гепаловых удалось с помощью общественности и бизнеса собрать необходимую сумму - 160 миллионов рублей - для лечения двухлетнего сына Кости, страдающего редким генетическим заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщила мама Кости - Светлана в Инстаграм.При СМА постепенно атрофируется вся мускулатура, утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни, их требуется принимать пожизненно и лечение обходится в миллионы рублей ежегодно. При применении же третьего препарата, который пока находится в процессе регистрации в РФ, достаточно одной инъекции для выздоровления, но стоит укол около 160 миллионов рублей. Лекарство, считается самым дорогим в мире.Как сообщало RT, для лечения сына Светлана и Алексей Гепаловы два года назад переехали в Санкт-Петербург. Раньше они жили в Забайкальском крае, затем в Иркутске — по месту работы мужа-военнослужащего, где у них в сентябре 2018 года родился Костя. Практически сразу Светлана заметила, что мальчик перестал двигать ногами и поднимать голову. На 15-й день жизни показались врачу, он заподозрил СМА. Когда Косте было полтора месяца, пришли результаты генетических анализов, подтвердивших диагноз.До настоящего времени благодаря средствам жертвователей, в том числе из Забайкалья, и поддержке специализированных фондов Гепаловым удалось собрать около трети необходимой суммы на лечение сына. К сбору средств подключился и губернатор края Александр Осипов.В конце мая недостающие средства - 115 миллионов рублей – перечислила компания "Удоканская медь" Алишера Усманова.На начало года в России было зарегистрированы 890 детей с СМА. Как сообщил в мае председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" Александр Ткаченко, все пациенты с подтвержденным диагнозом СМА будут обеспечены зарегистрированными в РФ лекарствами до конца 2021 года. К апрелю фонд закупил лекарства для пациентов со СМА уже на сумму 9,4 миллиарда рублей.Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. По данным Минздрава, больные уже начали получать зарегистрированные препараты.

https://ria.ru/20201204/monostatsionar-1587697370.html

https://ria.ru/20210521/blagotvoritelnost-1733303755.html

россия

забайкальский край

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россия, александр осипов, алишер усманов, забайкальский край, общество