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Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии
Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2021
Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии
Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, санкции будут реализованы... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:12
2021-05-31T19:34
евросоюз
ангела меркель
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, санкции будут реализованы точечно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам заседания совета министров Германии и Франции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.
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евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире

Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии

19:12 31.05.2021 (обновлено: 19:34 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, санкции будут реализованы точечно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам заседания совета министров Германии и Франции.

"Они (санкции) правильны и необходимы. Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи. Считаю, что нормандский формат не связан с тем, что происходит в Беларуси. Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям", - сказала Меркель, добавив, что "мы реализуем сейчас санкции (против Белоруссии) очень точечно".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.
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