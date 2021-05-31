https://ria.ru/20210531/sanktsii-1734999170.html

Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии

Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии - РИА Новости, 31.05.2021

Меркель заявила о необходимости санкций против Белоруссии

Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, санкции будут реализованы... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:12

2021-05-31T19:12

2021-05-31T19:34

евросоюз

ангела меркель

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Берлин и Париж решительно осуждают действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении гражданского общества республики, санкции будут реализованы точечно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам заседания совета министров Германии и Франции.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

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евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире