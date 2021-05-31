https://ria.ru/20210531/samolet-1734908000.html

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 31.05.2021

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, в понедельник по технической причине вынужденно сел в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:43

2021-05-31T12:43

2021-05-31T12:49

курумоч (аэропорт)

самара

екатеринбург

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, в понедельник по технической причине вынужденно сел в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Курумоч".Она уточнила, что в настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, планируемое время вылета в аэропорт назначения – 15.40 (14.40 мск).

самара

екатеринбург

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курумоч (аэропорт), самара, екатеринбург, ростов-на-дону, происшествия