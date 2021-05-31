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Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 31.05.2021
Летевший в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, в понедельник по технической причине вынужденно сел в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:43
2021-05-31T12:43
2021-05-31T12:49
курумоч (аэропорт)
самара
екатеринбург
ростов-на-дону
происшествия
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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Самолет, летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, в понедельник по технической причине вынужденно сел в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Курумоч".Она уточнила, что в настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, планируемое время вылета в аэропорт назначения – 15.40 (14.40 мск).
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курумоч (аэропорт), самара, екатеринбург, ростов-на-дону, происшествия