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Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов - РИА Новости, 31.05.2021
Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
Москва имеет развитую высокодифференцированную экономику, что позволяет столице успешно справляться с кризисами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:25
2021-05-31T09:25
россия
риа рейтинг
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва имеет развитую высокодифференцированную экономику, что позволяет столице успешно справляться с кризисами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Москва сохранила лидирующую позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов России, подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" по итогам 2020 года. Рейтинг формируется на основе широкого набора показателей, характеризующих масштаб экономики, ее эффективность, бюджетную и социальную сферу.Заммэра отметил, что в 2020 году по объему ВРП с учетом паритета покупательной способности Москва вошла в ТОП-5 городских агломераций мира, а реальный ВРП города с учетом паритета покупательной способности снизился за год всего на 1,8%, что заметно лучше уровня ведущих городов мира.Кроме того, промышленность в прошлом году показала хорошую динамику. В целом за 2020 год индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,9% по сравнению с 2019 года."Для сравнения, в среднем по России индекс обрабатывающих производств по итогам прошлого года увеличился всего на 0,3%", — отметил заммэра.Также Ефимов добавил, что несмотря на тяжелые условия в 2020 году из-за пандемии коронавируса, столица сохранила высокий уровень инвестиционной привлекательности: прирост инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 1,7% в постоянных ценах к предыдущему году, рост происходил на фоне высокой базы предыдущего года (24,6% - рост инвестиций в 2019 году)."Безусловно, на фоне достаточно продолжительного периода локдауна по итогам 2020 года в реальном выражении снизился розничный товарооборот и объем услуг населению. Но несмотря на то, что основной удар пандемии пришелся на Москву, по итогам 2020 года по ряду социально-экономических индикаторов столица показала динамику лучше, чем в среднем по России", — добавил он.По его словам, на данный момент экономика города возвращается к растущему тренду, большинство отраслей демонстрирует позитивную динамику. Так, рост объемов производства обрабатывающих отраслей продолжается: прирост за 4 месяца составил 12,5% к январю-апрелю прошлого года. Растет инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал в 1 квартале 2021 года выросли на 16,8% по сравнению с 1 кварталом 2020 года (в сопоставимых ценах). Рост заметен и в торговле: розничный товарооборот за январь-апрель в сопоставимых ценах на 11,7% превысил показатели аналогичного периода прошлого года."Текущие тенденции позволяют ожидать, что в этом году Москва продолжит укреплять свои позиции в социально-экономических рейтингах", — резюмировал Ефимов.
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россия, риа рейтинг, владимир ефимов (политик), москва, общество

Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов

09:25 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид с самой высокой площадки комплекса "Башня Федерация"
Вид с самой высокой площадки комплекса Башня Федерация - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москва имеет развитую высокодифференцированную экономику, что позволяет столице успешно справляться с кризисами, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Москва сохранила лидирующую позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов России, подготовленном рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" по итогам 2020 года. Рейтинг формируется на основе широкого набора показателей, характеризующих масштаб экономики, ее эффективность, бюджетную и социальную сферу.
"Москва имеет развитую высокодифференцированную экономику, что позволяет столице успешно справляться с кризисами и занимать лидирующие позиции как во внутренних региональных, так и в международных рейтингах", — прокомментировал итоги рейтинга Ефимов.
Заммэра отметил, что в 2020 году по объему ВРП с учетом паритета покупательной способности Москва вошла в ТОП-5 городских агломераций мира, а реальный ВРП города с учетом паритета покупательной способности снизился за год всего на 1,8%, что заметно лучше уровня ведущих городов мира.
Кроме того, промышленность в прошлом году показала хорошую динамику. В целом за 2020 год индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,9% по сравнению с 2019 года.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
00:09
Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
"Для сравнения, в среднем по России индекс обрабатывающих производств по итогам прошлого года увеличился всего на 0,3%", — отметил заммэра.
Также Ефимов добавил, что несмотря на тяжелые условия в 2020 году из-за пандемии коронавируса, столица сохранила высокий уровень инвестиционной привлекательности: прирост инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 1,7% в постоянных ценах к предыдущему году, рост происходил на фоне высокой базы предыдущего года (24,6% - рост инвестиций в 2019 году).
"Безусловно, на фоне достаточно продолжительного периода локдауна по итогам 2020 года в реальном выражении снизился розничный товарооборот и объем услуг населению. Но несмотря на то, что основной удар пандемии пришелся на Москву, по итогам 2020 года по ряду социально-экономических индикаторов столица показала динамику лучше, чем в среднем по России", — добавил он.
По его словам, на данный момент экономика города возвращается к растущему тренду, большинство отраслей демонстрирует позитивную динамику. Так, рост объемов производства обрабатывающих отраслей продолжается: прирост за 4 месяца составил 12,5% к январю-апрелю прошлого года. Растет инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал в 1 квартале 2021 года выросли на 16,8% по сравнению с 1 кварталом 2020 года (в сопоставимых ценах). Рост заметен и в торговле: розничный товарооборот за январь-апрель в сопоставимых ценах на 11,7% превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
"Текущие тенденции позволяют ожидать, что в этом году Москва продолжит укреплять свои позиции в социально-экономических рейтингах", — резюмировал Ефимов.
Рейтинг социально-экономического положения регионов
00:00Инфографика
Рейтинг социально-экономического положения регионов
 
РоссияРИА РейтингВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
 
 
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