https://ria.ru/20210531/rebenok-1734924264.html

В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим

В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим - РИА Новости, 31.05.2021

В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим

Житель Белгородской области избил пятилетнего пасынка, который переложил дома деньги в другое место, мальчик умер в больнице, сообщает в понедельник управление... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:52

2021-05-31T13:52

2021-05-31T17:52

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области избил пятилетнего пасынка, который переложил дома деньги в другое место, мальчик умер в больнице, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок.Мужчину задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, не принявших своевременно надлежащих мер к недопущению совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье воспитываются еще двое малолетних детей, мать которых злоупотребляет спиртным.

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белгородская область

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следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия