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В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим
В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим - РИА Новости, 31.05.2021
В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим
Житель Белгородской области избил пятилетнего пасынка, который переложил дома деньги в другое место, мальчик умер в больнице, сообщает в понедельник управление... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:52
2021-05-31T17:52
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области избил пятилетнего пасынка, который переложил дома деньги в другое место, мальчик умер в больнице, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок.Мужчину задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, не принявших своевременно надлежащих мер к недопущению совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье воспитываются еще двое малолетних детей, мать которых злоупотребляет спиртным.
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белгородская область
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следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия

В Белгородской области ребенок умер после того, как его избил отчим

13:52 31.05.2021 (обновлено: 17:52 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Белгородской области избил пятилетнего пасынка, который переложил дома деньги в другое место, мальчик умер в больнице, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок.
"Разозлившись, мужчина со значительной силой нанес несколько ударов по голове мальчика, который при этом ударялся об холодильник. Через некоторое время ребенок потерял создание и был доставлен в Валуйскую ЦРБ... 30 мая от полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ по факту халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, не принявших своевременно надлежащих мер к недопущению совершения особо тяжкого преступления в отношении малолетнего", - говорится в сообщении.
По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье воспитываются еще двое малолетних детей, мать которых злоупотребляет спиртным.
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