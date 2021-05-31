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Более 5 тысяч детей в трудной ситуации из МО получили путевки на море

Более 5 тысяч детей в трудной ситуации из МО получили путевки на море - РИА Новости, 31.05.2021

Более 5 тысяч детей в трудной ситуации из МО получили путевки на море

Министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что более пяти тысяч детей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:40

2021-05-31T19:40

2021-05-31T19:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что более пяти тысяч детей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные путевки на черноморское побережье, сообщил телеканал "360".Уточняется, что первая смена уже стартовала. На отдых отправились свыше 1,2 тысячи ребят. В целом будет организовано четыре смены. В текущем году наполняемость детских лагерей увеличилась с 50 до 75%.По словам министра, различными формами отдыха в 2021 году будет охвачено почти 450 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. Около 46 тысяч отдыхающих ребят являются детьми из семей, оказавшихся в непростой ситуации.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)