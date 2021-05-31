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Медведев предложил ежегодно возвращать часть стоимости детских путевок
Медведев предложил ежегодно возвращать часть стоимости детских путевок - РИА Новости, 31.05.2021
Медведев предложил ежегодно возвращать часть стоимости детских путевок
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос о ежегодном возврате родителям части денежных средств за детские путевки. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:11
2021-05-31T14:33
единая россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос о ежегодном возврате родителям части денежных средств за детские путевки."Одно из поручений касается обеспечения этим летом возврата части денежных средств на оплату детского отдыха и оздоровления. Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе, вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу", - сказал он на партийном форуме "Большой семейный совет".По словам Медведева, это позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем.
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единая россия, дмитрий медведев, общество

Медведев предложил ежегодно возвращать часть стоимости детских путевок

14:11 31.05.2021 (обновлено: 14:33 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проработать вопрос о ежегодном возврате родителям части денежных средств за детские путевки.
"Одно из поручений касается обеспечения этим летом возврата части денежных средств на оплату детского отдыха и оздоровления. Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе, вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу", - сказал он на партийном форуме "Большой семейный совет".
По словам Медведева, это позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:38
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
 
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